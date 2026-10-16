Republica Moldova trebuie să elibereze deținuții pe care Moscova îi consideră politici, inclusiv pe fostul bașcan a UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, pentru a normaliza relațiile cu Rusia. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, în fața jurnaliștilor, la ceremonia de decernare a premiului „Eurasia”.

Peskov a declarat că autoritățile de la Chișinău trebuie să renunțe la ceea ce el a numit o politică bazată pe „rusofobie” și să își exprime interesul pentru dezvoltarea unor relații bune cu Moscova.

„Nu este nimic complicat, este foarte simplu. Pentru aceasta, trebuie doar să se renunțe la linia care are la bază rusofobia. Trebuie eliberați deținuții politici, măcar să fie eliberată Guțul, mama a doi copii, din considerente umanitare. Și trebuie pur și simplu să fie declarat interesul pentru construirea unor relații bune cu Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Guțul, condamnată la 7 ani și jumătate

Evghenia Guțul își ispășește acum pedeapsa de 7 ani și jumătate de închisoare, după ce și în instanța de apel a fost recunoscută vinovată de finanțarea ilegală a fostului partid „ȘOR”. Decizia a fost pronunțată pe 5 august de magistrații de la judecătoria din sectorul Buiucani. Colega lui Guțul, Svetlana Popan, și ea fostă secretară a partidului Șor, scos în afara legii, urmează să stea 6 ani după gratii. Avocații celor două susțin că decizia este ilegală și au contestat-o la Curtea de Apel.

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În acest dosar, Evghenia Guțul este învinuită că în perioada 2019-2022, s-ar fi implicat activ în aducerea banilor ilegali de la Moscova, prin curse aeriene și terestre. Sumele erau folosite pentru promovarea partidului Șor scos în afara legii și nu erau contabilizate. Pe un alt capăt de acuzare, Guțul este cercetată pentru că, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor și remunerarea participanților la protestele organizate de Șor, a acceptat din partea grupului criminal aproape 43 de milioane de lei. Pentru aceleași acțiuni este cercetată și colega ei Svetlana Popan, la fel, secretară pe atunci. Guțul și Popan neagă acuzațiile și se declară nevinovate.