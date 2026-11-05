Dispute între opoziție și guvernare pe marginea unui proiect de lege care stabilește reguli noi pentru situațiile de asediu sau de război. Mărul discordiei este prevederea referitoare la obligațiile de mobilizare ale unor categorii de cetățeni, inclusiv ale celor aflați peste hotare. Mai mulți lideri ai opoziției parlamentare cer retragerea proiectului. De cealaltă parte, premierul susține că noul cadru legislativ este necesar pentru ca autoritățile să fie pregătite să facă față situațiilor excepționale.

Vasile COSTIUC, LIDER, PARTIDUL „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „Această inițiativă vine din rândul societății isterizate. Oamenii m-au contactat din mai multe unghiuri și colțuri și de peste hotare și au spus că e o tâmpenie curată. Noi nu vrem să participăm la astfel de lucruri. Strângem 10 mii, o mie, 100 de mii de semnături și o să venim cu aceste semnături și la Guvern și la Parlament și Președinție și o să rugăm să nu isterizeze societate și să retragă acest proiect că el astăzi nouă nu ne arde.”

Deputatul invocă mai multe argumente pentru ca autoritățile să retragă acest proiect de lege. Și deputatul blocului „Alternativa”, Ion Chicu, a comentat acest proiect de lege, menționând că nu este clar ce mai exact presupune starea de asediu.

Ion CHICU, DEPUTAT, BLOCUL „ALTERNATIVA”: „Trebuie să înțelegem că dacă este vorba stare de asediu, acolo este amânarea sau interzicerea alegerilor. Deci consecinte foarte grave, iar cînd se spune că instituirea stării de asediu poate fi în baza unor atacuri hibride, atunci autorii acestui proiect trebuie să vină cu argumente foarte serioase.”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că textul este încă în discuție și susține că, dacă ajunge în Legislativ, proiectul va fi dezbătut public.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Opoziția este ipocrită și am să repet lucrul ăsta deoarece se face că nu vede ce se întîmplă în statul vecin. Noi o să analizăm foarte atent și proiectul și opiniile din diaspora astfel ca să răspundem”.

Iar premierul Vasile Tofan susține că proiectul de lege este unul esențial, după modelul altor state.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU: „Este un proiect foarte important, pentru că nu trebuie să ne ascundem după deget și să pretindem că lângă Moldova nu are loc un război. Și atunci noi trebuie să fim pregătiți pentru toate situațiile, inclusiv situații excepționale, ca să nu improvizăm în timp de criză.”

Ministerul Apărării, prin acest proiect, propune reguli noi pentru situațiile de asediu sau de război. Proiectul stabilește atribuțiile autorităților și obligațiile cetățenilor și ale companiilor. Printre măsurile prevăzute se numără restricții de circulație, folosirea temporară a unor bunuri private și mobilizarea anumitor categorii de cetățeni. În cazul diasporei, obligația de a reveni în țară îi va viza doar pe cei supuși mobilizării, care au primit ordin de chemare sau au fost informați oficial că trebuie să se prezinte. Proiectul de lege se află la etapa consultărilor publice.