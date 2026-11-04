LIVE. Kaja Kallas și Marta Kos, conferință de presă privind extinderea Uniunii Europene. Ce mesaj transmit oficialii europeni

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și șefa diplomației europene, Kaja Kallas, susțin o conferință de presă în contextul prezentării Pachetului de extindere al Uniunii Europene pentru 2026. Printre subiectele de interes se numără și progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE.

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