Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și șefa diplomației europene, Kaja Kallas, susțin o conferință de presă în contextul prezentării Pachetului de extindere al Uniunii Europene pentru 2026. Printre subiectele de interes se numără și progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE.

Tatiana Demian
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