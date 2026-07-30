Integrarea europeană a Republicii Moldova, proiectele comune de infrastructură și energie, investițiile românești, securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina au fost principalele subiecte abordate de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, și prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, în cadrul declarațiilor de presă susținute la București, după întrevederea oficială. Cei doi au reafirmat parteneriatul strategic dintre cele două state și au anunțat obiective comune pentru următorii ani.

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat că România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și va pune la dispoziția autorităților de la Chișinău experiența acumulată ca stat membru al UE.

Ilie BOLOJAN, PRIM-MINISTRUL INTERIMAR AL ROMÂNIEI: „România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic. Republica Moldova a înregistrat deja performanțe foarte bune în acest proces, odată cu începerea negocierilor de aderare pentru clasterele 1. Valori fundamentale și 6. Relații externe. Sperăm că până la sfârșitul acestui an, la nivelul Uniunii Europene, să fie luate deciziile politice necesare pentru deschiderea negocierilor privind celelalte patru clastere.”

Bolojan a precizat că au fost analizate proiectele strategice comune, cu accent pe interconectările energetice și de transport. Printre acestea se numără liniile electrice Suceava–Bălți și Gutinaș–Strășeni, precum și podul rutier Ungheni–Ungheni, care va lega Republica Moldova de rețeaua europeană de autostrăzi.

Ilie BOLOJAN, PRIM-MINISTRUL INTERIMAR AL ROMÂNIEI: „Lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. În acest sens, salutăm semnarea, la 2 iulie anul acesta, a acordului bilateral pentru conexiunea de la Ungheni, un pas înainte necesar pentru finalizarea proiectului”.

Premierul român a mai spus că discuțiile au vizat și situația de securitate din regiune, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, condamnând încălcările spațiului aerian al celor două state.

La rândul său, Vasile Tofan a declarat că alegerea Bucureștiului pentru prima sa vizită externă în calitate de prim-ministru a fost una firească și a reiterat că România este principalul partener strategic al Republicii Moldova. El a subliniat că relația bilaterală trebuie transformată în mai multe investiții și proiecte comune.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Nu vreau ca relația noastră economică să se limiteze doar la comerț și exporturi. Ne dorim mai multe investiții românești în Republica Moldova, companii care produc împreună, lanțuri valorice comune și proiecte industriale, tehnologice și energetice.”

Premierul Republicii Moldova a anunțat și obiectivul guvernului privind aderarea la Uniunea Europeană.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Obiectivul nostru este ca până la sfârșitul anului 2028 Republica Moldova să semneze tratatul de aderare, iar până în 2030 să fim pregătiți pentru statutul de țară membră a Uniunii Europene.”

Tofan a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, inclusiv în actualul context al stării de alertă din sectorul energetic, și a afirmat că Bucureștiul trebuie să rămână cea mai puternică voce în susținerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

De asemenea, el și-a exprimat solidaritatea cu România în urma incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian românesc și a reiterat că sprijinul pentru Ucraina înseamnă și consolidarea securității Republicii Moldova și a întregii regiuni.

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