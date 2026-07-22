Miniștrii s-au adunat în prima ședință a Guvernului Tofan. Pe ordinea de zi sunt 23 subiecte.

UPDATE 14:05 Aviz asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 43/2023 privind gazele fluorurate cu efect de seră (IL 167/2026) - APROBAT

UPDATE 14:00 Aviz la proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 152/2006 privind Institutul Național al Justiției (IL 188/2026) - APROBAT

UPDATE 13:58 Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 55/2024 (IL 176/2026) - APROBAT

UPDATE 13:57 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului de la Torremolinos din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos din 1977 pentru siguranța navelor de pescuit, adoptat la Cape Town la 11 octombrie 2012 (număr unic 433/MIDR/MAE/2026) - APROBAT

UPDATE 13:56 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei, semnat la Almatî la 10 februarie 1995 (număr unic 467/MC/MAE/2026) - APROBAT

UPDATE 13:55 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Scrisorii de modificare, semnate la Chișinău la 23 iunie 2026, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023 (număr unic 664/MIDR/2026) - APROBAT

UPDATE 13:54 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției privind munca în sectorul maritim, astfel cum a fost amendată, adoptată la Geneva la 23 februarie 2006 (număr unic 249/MIDR/MAE/2026) - APROBAT

UPDATE 13:51 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 2 iulie 2019 (număr unic 348/MJ/MAE/2026) UE - APROBAT

UPDATE 13:50 Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă) (număr unic 821/MMPS/2025) UE - APROBAT

UPDATE 13:45 Proiect de lege privind modificarea unor acte normative (reglementarea exercitării profesiunilor medico-sanitare și farmaceutice) (număr unic 464/MS/2025) UE - APROBAT

UPDATE 13:43 Proiect de lege privind recunoașterea calificărilor profesionale (număr unic 646/MEC/2025) UE - APROBAT

UPDATE 13:43 Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 350/2023 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (număr unic 81/MIDR/2026) UE - APROBAT

UPDATE 13:42 Proiect de lege privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin faptele ilicite comise în procesele penale și contravenționale (număr unic 895/MJ/2024) UE - APROBAT

UPDATE 13:42 Proiect de lege privind pieţele instrumentelor financiare și activitățile de investiții (număr unic 394/MF/CNPF/2026) UE - APROBAT

UPDATE 13:41 Proiect de lege privind piața criptoactivelor (număr unic 338/MF/BNM/2026) UE - APROBAT

UPDATE 13:40 Proiect de lege cu privire la ajutorul de stat (număr unic 974/MDED/CC/2025) UE - APROBAT

UPDATE 13:39 Proiect de lege cu privire la modificarea unor acte normative (aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale) (număr unic 1032/MMPS/2025) UE - APROBAT

UPDATE 13:37 Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice) (număr unic 807/MJ/2025) UE - APROBAT

UPDATE 13:36 Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice) (număr unic 329/MJ/2026) UE - APROBAT

UPDATE 13:35 Proiect de lege privind modificarea unor acte normative (digitalizarea unor proceduri judiciare) (număr unic 406/MJ/2026) UE - APROBAT

UPDATE 13:33 Proiect de lege cu privire la cerințele de accesibilitate aplicabile unor produse și servicii (număr unic 45/MMPS/2026) UE - APROBAT

UPDATE 13:32 Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (alinierea cadrului normativ la standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității) (număr unic 212/MJ/2026) UE - APROBAT

UPDATE 13:31 Proiect de lege privind participarea publică în procesul decizional (număr unic 124/CS/2026) UE - APROBAT

UPDATE 13:29 Proiect de lege cu privire la modificarea unor acte normative (reforma „Restart în educație”) (număr unic 526/MEC/2026) - APROBAT

UPDATE 13:22 Tatiana Nistorică a fost demisă din funcția de secretat de stat de la ministerul Agriculturii.

UPDATE 13:04 Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Avem astăzi o agendă plină. Voi începe totuși cu careva puncte importante care nu se găsesc pe agendă. 1.Subiectul salariilor nesimțite. Nu suntem un stat bogat, și sunt și eu sunt revoltat. Noi nu vom putea face reforme dacă nu vom avea încrederea oamenilor. 2.Subiectul risipei în general. Astăzi am primit un cadou, eu cred că noi miniștrii trebuie să cumpărăm aceste maiouri, nu să le primim cadou. Lupta cu risipe începe de la lucruri mici. La fel și cu călătoriile. 3.Optimizarea administrațiilor. Multe agenții nu au scopul lor bine definit, idei sunt multe, lichidare, comasare. 4.Controalele sufocante. 5.Reforma fiscală. Prima încercare a fost un eșec. Îmi asum personal această reformă. 6.Subiectul creșterii economice. 7.Marele proiecte. Sunt cel puțin 29 de proiecte mari.”

UPDATE 13:03 Ședința a început.

1.Cu privire la resursele umane

2. (PL) – Proiect de lege cu privire la modificarea unor acte normative (reforma „Restart în educație”) (număr unic 526/MEC/2026) Dan Perciun

3. (PL) - Proiect de lege privind participarea publică în procesul decizional (număr unic 124/CS/2026) UE Alexei Buzu

4. (PL) – Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (alinierea cadrului normativ la standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității) (număr unic 212/MJ/2026) UE Vladislav Cojuhari

5. (PL) - Proiect de lege cu privire la cerințele de accesibilitate aplicabile unor produse și servicii (număr unic 45/MMPS/2026) UE Natalia Plugaru

6. (PL) - Proiect de lege privind modificarea unor acte normative (digitalizarea unor proceduri judiciare) (număr unic 406/MJ/2026) UE Vladislav Cojuhari

7. (PL) - Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice) (număr unic 329/MJ/2026) UE Vladislav Cojuhari

8. (PL) - Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice) (număr unic 807/MJ/2025) UE Vladislav Cojuhari

9. (PL) - Proiect de lege cu privire la ajutorul de stat (număr unic 974/MDED/CC/2025) UE Eugen Osmochescu

10. (PL) - Proiect de lege cu privire la modificarea unor acte normative (aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale) (număr unic 1032/MMPS/2025) UE Natalia Plugaru

11. (PL) - Proiect de lege privind piața criptoactivelor (număr unic 338/MF/BNM/2026) UE Victoria Belous

12. (PL) - Proiect de lege privind pieţele instrumentelor financiare și activitățile de investiții (număr unic 394/MF/CNPF/2026) UE Victoria Belous

13. (PL) – Proiect de lege privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin faptele ilicite comise în procesele penale și contravenționale (număr unic 895/MJ/2024) UE Vladislav Cojuhari

14. (PL) - Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 350/2023 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (număr unic 81/MIDR/2026) UE Vladimir Bolea

15. (PL) - Proiect de lege privind recunoașterea calificărilor profesionale (număr unic 646/MEC/2025) UE Dan Perciun

16. (PL) - Proiect de lege privind modificarea unor acte normative (reglementarea exercitării profesiunilor medico-sanitare și farmaceutice) (număr unic 464/MS/2025) UE Alexandru Gasnaș

17. (PL) - Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă) (număr unic 821/MMPS/2025) UE Natalia Plugaru

18. (HG-PL) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 2 iulie 2019 (număr unic 348/MJ/MAE/2026) UE Vladislav Cojuhari

19. (HG-PL) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției privind munca în sectorul maritim, astfel cum a fost amendată, adoptată la Geneva la 23 februarie 2006 (număr unic 249/MIDR/MAE/2026) Vladimir Bolea

20. (HG-PL) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Scrisorii de modificare, semnate la Chișinău la 23 iunie 2026, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023 (număr unic 664/MIDR/2026) Vladimir Bolea

21. (HG-PL) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei, semnat la Almatî la 10 februarie 1995 (număr unic 467/MC/MAE/2026) Dan Suruceanu

22. (HG-PL) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului de la Torremolinos din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos din 1977 pentru siguranța navelor de pescuit, adoptat la Cape Town la 11 octombrie 2012 (număr unic 433/MIDR/MAE/2026) Vladimir Bolea

23. (A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 55/2024 (IL 176/2026) Gheorghe Hajder

24. (A-IL) - Aviz la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 152/2006 privind Institutul Național al Justiției (IL 188/2026) Vladislav Cojuhari