Primele ore ale alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia au fost marcate de mai multe nereguli. Observatorii Promo-LEX au raportat 27 de incidente până la ora 10:30, printre care cazuri de agitație electorală în ziua scrutinului, prezența persoanelor neautorizate în apropierea secțiilor de votare, fotografierea buletinelor și situații în care reprezentanții unor concurenți electorali au notat numele alegătorilor care s-au prezentat la urne.

„La ora 10:30, echipa centrală a misiunii de observare a prelucrat cu statut de incident 27 de cazuri raportate de observatorii noștri, dintre care prezentul comunicat include toate cele 27 de incidente confirmate”, a declarat Nicolae Panfil.

Acesta a precizat că incidentele au fost raportate președinților birourilor electorale, iar în unele situații au fost luate măsuri pentru remedierea neregulilor. Reprezentantul Promo-LEX a subliniat că aceste constatări nu reprezintă însă decizii ale instanțelor sau ale organelor electorale.

Secții de votare neîncălzite și inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități

Pe lângă incidentele electorale, observatorii au semnalat și mai multe probleme legate de organizarea procesului de vot.

Potrivit Promo-LEX, zece secții de votare s-au deschis înainte sau după ora stabilită: cinci mai devreme și alte cinci cu întârziere. În trei secții, camerele video nu au surprins procedurile de pregătire pentru deschiderea votării, iar în nouă cazuri nu au fost respectate integral procedurile privind intonarea imnului de stat și arborarea drapelului.

O altă problemă ține de condițiile în care votează și activează membrii birourilor electorale. În 24 dintre cele 67 de secții monitorizate nu era asigurată încălzirea, iar în 35 de secții nu existau condiții corespunzătoare de acces pentru persoanele cu dificultăți locomotorii.

„Secțiile de vot nu au fost găsite ca fiind accesibile pentru persoanele cu dificultăți locomotorii în 35 din cele 67 de cazuri, deci mai mult de 50% practic”, a menționat Nicolae Panfil.

Cu toate acestea, reprezentantul Promo-LEX a spus că procesul electoral se desfășura calm, fără incidente majore care să pună în pericol integritatea votului. Toți observatorii au apreciat cooperarea membrilor birourilor electorale, iar activitatea acestora a fost evaluată drept bună sau foarte bună în 95% dintre cazuri.

Agitație electorală în ziua tăcerii

Printre cele 27 de incidente se numără două cazuri de prezență a materialelor electorale în apropierea secțiilor de votare sau chiar în interiorul acestora.

La secția nr. 26 din Vulcănești, la aproximativ 30 de metri de intrare, pe un pilon era lipit un afiș prin care alegătorii erau invitați la o întâlnire cu un candidat la funcția de deputat în Adunarea Populară.

Un alt caz a fost înregistrat la secția nr. 13 din Ceadîr-Lunga. Acolo, în interiorul secției de votare, a fost observată o broșură informativă despre alegerile pentru Adunarea Populară. Materialul a fost înlăturat după sesizarea observatorului.

Alte două situații au vizat posibile acțiuni de agitație electorală sau de PR negru.

La secția nr. 53 din Copceac, un reprezentant al unui concurent electoral a fost observat discutând cu alegătorii în afara secției de votare. Incidentul a fost raportat președintelui biroului electoral.

La secția nr. 23 din Bocănești, într-un magazin aflat la aproximativ 20 de metri de secție, pe rafturi erau expuse ziare care promovau un partid și candidații susținuți de acesta.

Persoane neautorizate în secții și în apropierea acestora

O altă categorie importantă de nereguli vizează prezența persoanelor care nu aveau dreptul să se afle în secțiile de votare sau în raza de 100 de metri a acestora. Promo-LEX a raportat 11 asemenea cazuri.

Printre situațiile semnalate se numără:

La secția nr. 23 din Bocănești, înainte de deschiderea secției și în timpul procedurilor de pregătire, în interior se afla un alegător.

La secția nr. 24 din Bocănești, șoferul biroului electoral și doi angajați ai instituției de învățământ au discutat timp de aproximativ 15 minute, la circa 20 de metri de intrarea în secție.

La secția nr. 39 din Cazaclia, în încăpere se aflau 12 persoane, deși biroul electoral era format din 11 membri. Persoana suplimentară era paznicul liceului, care a părăsit încăperea după sesizarea observatorului.

La secția nr. 47 din Cărpineni, un alegător a intrat înainte de deschidere, după ce a forțat accesul, și a provocat scandal, susținând că alegerile nu sunt legitime. Președinta biroului a solicitat intervenția poliției.

La secția nr. 63 din Gaidar, înainte de deschiderea secției, în interior se aflau deja alegători. Aceștia au plecat după intervenția președintelui, sesizat de observator.

La secția nr. 52 din Congazicul de Sus, șoferul biroului electoral a intrat în secție înainte de deschidere și a rămas acolo aproximativ 15 minute. Ulterior, acesta a revenit și a mai stat în încăpere circa 30 de minute.

Tot la secția nr. 52, o alegătoare a purtat o discuție de aproximativ cinci minute cu un reprezentant al unui concurent electoral, după ce și-a exercitat votul. Conversația a fost întreruptă în urma sesizării observatorului.

La secția nr. 28 din Vulcănești, șoferul biroului electoral se afla în interiorul secției, președintele justificând prezența acestuia prin lipsa unei încăperi separate.

La secția nr. 17 din Ceadîr-Lunga, un automobil cu patru persoane a staționat mai mult de 20 de minute în apropierea intrării. Alegătorii au semnalat prezența acestora, însă nu au fost întreprinse măsuri.

La secția nr. 15 din Ceadîr-Lunga, un bărbat a staționat îndelung în apropiere, apoi a intrat în secție, a privit în jur și a ieșit fără să discute cu cineva. Ulterior, acesta a efectuat un apel telefonic, fapt care a trezit suspiciuni.

La secția nr. 13 din Ceadîr-Lunga, doi bărbați, dintre care unul identificat drept candidat la funcția de deputat în Adunarea Populară, au staționat aproximativ 30 de minute în curtea secției, la o distanță estimată de peste 100 de metri. Președintele biroului a solicitat intervenția poliției.

Alegătorii, fotografiați și trecuți pe liste de reprezentanții concurenților

Promo-LEX a mai raportat șase incidente legate de secretul votului. Acestea au vizat amplasarea necorespunzătoare a cabinelor, fotografierea sau afișarea buletinelor de vot și evidența nominală a alegătorilor care se prezintă la urne.

La secția nr. 20 din Vulcănești, cabinele de vot erau amplasate în fața unui geam, într-un unghi care permitea observarea opțiunii alegătorului din exterior.

La secția nr. 23 din Vulcănești, modul în care erau instalate cabinele nu garanta pe deplin secretul votului în cazul formării cozilor. O situație similară a fost constatată la secția nr. 52 din Congazicul de Sus, unde două dintre cele trei cabine erau amplasate atât de aproape una de alta, încât alegătorii puteau vedea cum votează persoana din cabina alăturată.

Tot la Congazicul de Sus, reprezentanții unor concurenți electorali, dar și o persoană care se prezenta drept reprezentantă a unui candidat, fără a avea un act de confirmare, notau numele și prenumele alegătorilor care veneau la vot. Informațiile erau transmise mai departe prin apeluri telefonice.

Nicolae Panfil a atras atenția asupra gravității acestei practici și a spus că evidența nominală a alegătorilor poate ridica suspiciuni privind încercarea de a controla participarea la vot.

„Se notează cu nume, prenume și, mai mult decât atât, se raportează în exterior despre persoanele care au venit sau nu au venit încă la vot”, a explicat acesta.

Șeful misiunii Promo-LEX a avertizat că o asemenea practică ar putea fi folosită pentru a influența ulterior alegătorii care nu s-au prezentat la urne sau pentru a exercita presiuni asupra celor care au votat.

Un caz similar a fost înregistrat la secția nr. 41 din Chirsova, unde reprezentantul unui concurent la funcția de bașcan nota numele de familie ale alegătorilor care participau la votare.

La secția nr. 64 din Joltai, masa membrilor biroului electoral era amplasată prea aproape de cabine, astfel încât exista posibilitatea observării modului în care alegătorii își exprimau opțiunea. După sesizarea Promo-LEX, masa a fost mutată.

Observatorii au mai semnalat un caz de votare în grup, la secția nr. 63 din Gaidar. O alegătoare a stat lângă soțul său în timp ce acesta vota. După intervenția președintelui biroului electoral, femeia a părăsit cabina.

Scandaluri și agresiuni verbale în secțiile de votare

Două incidente au vizat intimidarea sau actele de violență în care au fost implicați alegători, membri ai birourilor electorale ori reprezentanți ai concurenților.

La secția nr. 24 din Vulcănești, un alegător a provocat scandal și i-a agresat verbal pe membrii biroului electoral. Acesta era nemulțumit că în lista electorală de bază figurau persoane cu domiciliul la adresa sa, despre care susținea că nu locuiesc, în realitate, acolo. Bărbatul a folosit cuvinte necenzurate și a făcut afirmații denigratoare la adresa unor politicieni și membri ai biroului.

Un alt incident a avut loc la secția nr. 36 din Etulia. O alegătoare a intrat în conflict cu o altă femeie în afara secției, apoi a revenit în interior, unde a început să strige, să lovească podeaua cu bastonul și să agreseze un reprezentant al unui concurent electoral. Deși președintele biroului a intervenit, scandalul a continuat atât în interiorul, cât și în afara secției.

Probleme cu buletinele, sistemul informațional și condițiile din secții

Observatorii au mai identificat un caz legat de păstrarea necorespunzătoare a buletinelor de vot neutilizate. La secția nr. 41 din Chirsova, acestea erau ținute pe masa președintelui biroului electoral, deoarece seiful nu se afla în sala în care avea loc votarea.

O altă problemă a vizat funcționarea sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”. La secția nr. 28 din Vulcănești, operatorii nu au putut să se conecteze la sistem în intervalul 7:07–7:30. Ulterior, conexiunea a fost restabilită pentru unul dintre operatori, însă pentru celălalt problema persista la momentul raportării.

În plus, la o secție de votare din Vulcănești, observatorii au semnalat condiții necorespunzătoare de igienă și deficiențe ale infrastructurii, care puteau pune în pericol sănătatea și securitatea celor prezenți. Au fost observate cabluri electrice neizolate, bucăți de tencuială care riscau să se desprindă din tavan, lipsa încălzirii și starea insalubră a grupului sanitar. Instalația electrică nu permitea nici utilizarea unui încălzitor electric.

Promo-LEX va reveni cu noi constatări

Reprezentanții misiunii de observare au anunțat că vor continua monitorizarea pe tot parcursul zilei, iar următoarea prezentare a constatărilor era programată pentru ora 17:00.

Locuitorii din UTA Găgăuzia sunt așteptați la urnele de vot

Astăzi, 15 noiembrie, locuitorii din UTA Găgăuzia sunt așteptați la urne pentru a-și alege bașcanul și componența Adunării Populare. Pentru cele două scrutine au fost deschise 67 de secții de votare, iar peste 129 de mii de alegători sunt înregistrați cu drept de vot. Secțiile vor activa între orele 07:00 și 21:00.

Pentru funcția de guvernator al Autonomiei Găgăuze, în buletinul de vot sunt înscriși opt candidați: trei desemnați de partide politice și cinci independenți.

Scrutinul are loc după ce funcția de bașcan a fost declarată vacantă, la 17 august 2026, printr-o decizie a Adunării Populare. Hotărârea a venit în urma condamnării fostului bașcan, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Sentința a fost menținută de Curtea de Apel la 28 mai 2026.

În paralel, pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară s-au înscris 132 de candidați: 42 desemnați de partide politice și 90 independenți.

Peste 258 de mii de buletine, tipărite pentru cele două scrutine

Comisia Electorală Centrală a tipărit în total 258.780 de buletine de vot, câte 129.390 pentru fiecare scrutin. Alegătorii vor primi buletine în limbile română, rusă și găgăuză. Pentru fiecare scrutin au fost tipărite 8.150 de buletine în română, 100.740 în rusă și 20.500 în găgăuză.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile electorale, în autonomie sunt înregistrați peste 129 de mii de alegători. Cele 67 de secții de votare sunt repartizate în localitățile autonomiei, iar prezența la urne va putea fi urmărită în timp real, în toate cele 35 de circumscripții, pe paginile oficiale ale Comisiei Electorale Centrale și Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

Cărți de identitate provizorii, eliberate gratuit în ziua alegerilor

Alegătorii care nu au un act de identitate valabil sau trebuie să ridice un document deja confecționat pot solicita ajutorul Agenției Servicii Publice. Centrele multifuncționale din Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești vor activa astăzi, în regim special, între orele 07:00 și 21:00.

Cetățenii cu vârsta de cel puțin 18 ani, înregistrați la domiciliu sau la reședința temporară într-o localitate din UTA Găgăuzia cu cel puțin trei luni înainte de primul tur, vor putea obține gratuit cărți de identitate provizorii sau ridica actele deja confecționate.

Potrivit CEC, pentru a vota, alegătorii pot prezenta cartea sau buletinul de identitate, inclusiv în versiune provizorie, precum și pașaportul Republicii Moldova, chiar dacă termenul de valabilitate a expirat, cu condiția ca documentul să nu fi devenit nevalabil din alte motive.

Scrutinul va fi monitorizat de peste 230 de observatori

Desfășurarea alegerilor va fi urmărită de 149 de observatori naționali, acreditați din partea a cinci organizații neguvernamentale, și 83 de observatori internaționali, reprezentând 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale.

Informațiile despre prezența la vot și desfășurarea scrutinului vor fi publicate pe parcursul zilei pe paginile oficiale ale CEC și Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

Citeste si : Zi decisivă în UTA Găgăuzia: peste 129 de mii de alegători sunt așteptați la urne pentru a-și alege bașcanul și deputații în Adunarea Populară