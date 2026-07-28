Guvernul s-a întrunit în această dimineață într-o ședință de urgență și a declarat stare de alertă hidrologică și energetică pentru 30 de zile, instituită în Republica Moldova.

UPDATE 09:15 Miniștrii au aprobat stare de alertă pe piața energetică și hidrologică pentru 30 de zile.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Avem 3 puncte pe ședința de astăzi. Primul punct este de a anunța stare de alertă în sectorul energetic, al doilea punct ține de anunțarea stării de alertă în sectorul hidrologic și al treilea punct este un punct procedural, dar este un punct care oferă mai multe capacități de intervenții Centrului de Management al Crizelor”.