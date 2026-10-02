LIVE. Ședința Parlamentului din 2 octombrie: Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal privind impozitele directe - pe ordinea de zi

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Astăzi are loc ședința Parlamentului, pe ordinea de zi fiind incluse 12 subiecte. Printre acestea se numără proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal privind impozitele directe, dar și modificarea titlului IV din Codul fiscal. Elena Pozdîrcă UPDATE 12:15 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice) - lectură finală, aprobat în lectură finală cu votul a 59 de depuați. UPDATE 12:14 Ordinea de zi a fost aprobată. UPDATE 11:10 Ședința a început.