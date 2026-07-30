Deputații s-au întrunit astăzi în ședința Parlamentului Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt 36 proiecte.

UPDATE 10:23 Ministrul Educației, Dan Perciun, prezintă proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (reforma „Restart în educație”)

UPDATE 10:20 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul urbanismului și construcțiilor nr.434/2023 – art.129, 150, 347; Legea privind Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții nr. 329/2025 – art.3, 8), votat în lectura a III-a de 53 de deputați.

UPDATE 10:14 Ordinea de zi a fost aprobată.

UPDATE 10:12 Ședința s-a început. Sunt prezenți 92 de deputați.