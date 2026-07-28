LIVE. Ședința Parlamentului Republicii Moldova: Pe ordinea de zi sunt 11 proiecte

Parlamentul RM / Ședința Parlamentului

Deputații se întrunesc astăzi în ședința Parlamentului Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt 11 proiecte. Elena Pozdîrcă UPDATE 10:58 Proiectul de lege privind participarea publică în procesul decizional, votat. UPDATE 10:31 Ordinea de zi a fost aprobată. UPDATE 10:27 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. UPDATE 10:26 Socialiștii cer audierea premierului Vasile Tofan și ministrului Energiei, Dorin Junghietu privind prețurile ridicate la combustibil și gaze naturale. UPDATE 10:25 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. UPDATE 10:22 Socialiștii cer audierea premierului Vasile Tofan. UPDATE 10:11 Ședința s-a început. Sunt prezenți 88 de deputați.