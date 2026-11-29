Astăzi, 29 noiembrie, are loc cel de-al doilea tur al alegerilor din UTA Găgăuzia, unde locuitorii își aleg bașcanul și deputații în Adunarea Populară.

UPDATE 10:00 Până la această oră 5108 sau 3.95% alegători au votat la alegerile din UTA Găgăuzia.

screenshot/ pvgagauzia.cec.md

UPDATE 09:30 Până la această oră 3.308 sau 2.56% alegători au votat la alegerile din UTA Găgăuzia.

hartă/ cec.md

Al doilea tur al alegerilor din UTA Găgăuzia

În UTA Găgăuzia se desfășoară astăzi, 29 noiembrie, turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan, dar și scrutinul pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până la ora 09:00, la urne s-au prezentat 1,62% dintre alegători.

În total, peste 129.000 de persoane sunt așteptate să voteze. Scrutinul pentru funcția de deputat în Adunarea Populară se desfășoară în 21 de circumscripții electorale, iar în circumscripția nr. 12, Baurci, are loc votarea repetată.

67 de secții de votare vor activa până la ora 21:00

Toate cele 67 de secții de votare s-au deschis la ora 07:00 și vor activa până la ora 21:00.

Datele privind prezența la vot pot fi urmărite în timp real pe platforma Comisiei Electorale Centrale. Alegătorii pot solicita informații despre procedura de votare și la Centrul de apel al CEC, la numărul 022 880 101.

Comisia Electorală Centrală îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite distribuirea informațiilor neverificate sau false.