Răsturnare de situație în cazul desemnării Victoriei Belous la funcția de primar general din partea PAS. Vicepreședintele formațiunii, Vladimir Bolea, susține că ministrul Finanțelor nu este, deocamdată, candidatul oficial, decizia finală urmând să fie luată la sfârșit de noiembrie, când membrii partidului se vor reuni pentru a vota propunerea. Întrebat dacă Victor Chironda, care recent ar fi aderat la PAS, ar putea fi o alternativă, Bolea a evitat să ofere un răspuns clar. Chironda, la rândul său, spune că toate anunțurile vor fi făcute pe data de 29 noiembrie.

Deși a fost prezentată drept alegerea PAS pentru Primăria Capitalei, Victoria Belous mai are de trecut o etapă până să devină oficial candidata partidului. Vicepreședintele formațiunii, Vladimir Bolea, spune că desemnarea finală va avea loc la sfârșitul acestei luni, prin votul membrilor organizației municipale.

Vladimir BOLEA, VICEPREȘEDINTE PAS: „La etapa actuală, noi pentru data de 29 preconizăm adunarea convenției noastre, unde urmează să fie votat și stabilit final acest candidat, 29 acum, luna noiembrie. Noi trebuie să o votăm și acolo trebuie să fie sute de membri ai organizației.”

Declarația lui Bolea vine după criticile apărute în urma anunțării Victoriei Belous drept candidată PAS la Primăria Chișinău. Întrebat dacă desemnarea este definitivă sau dacă Victor Chironda ar putea fi o alternativă, vicepreședintele PAS a evitat să ofere un răspuns clar.

Vladimir BOLEA, VICEPREȘEDINTE PAS: „Chironda este un membru al echipei noastre de câteva luni, a devenit membru PAS și merge împreună cu echipa în promovarea intereselor cetățenilor.”

Contactat de Pro TV, Victor Chironda la fel a evitat să ofere răspunsuri clare, spunând că deznodământul va fi pe data de 29 noiembrie.

Victor CHIRONDA, URBANIST: „- La convenția organizației municipale. Atunci va fi decis tot și vor fi făcute toate anunțurile. - Dumneavoastră luați în calcul să fiți candidatul PAS la primăria capitalei, aveți carnet de partid deja? - Uitați-vă decizia asta ține de organizația municipală. Eu nu pot acum să fac afirmații într-un fel sau altul. Eu am făcut anunțul respectiv în care am anunțat că voi face o echipă comună cu PAS-ul și cu doamna Belous, decizia finală va fi pe data de 29.”

Solicitată de PRO TV, Victoria Belous ne-a declarat, printr-un mesaj, că decizia finală va fi luată la Convenția PAS Chișinău, acolo unde se vor pronunța membrii din sectoare și suburbii.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Organizația Municipală PAS Chișinău m-au susținut pentru funcția de Primar General al municipiului Chișinău. Membrii organizației și-au exprimat această susținere în unanimitate pe 2 noiembrie. La Convenția PAS Chișinău, membrii din sectoare și suburbii se vor pronunța prin vot asupra acestui subiect. Desemnarea oficială a candidaților la alegerile locale se face, pentru toate partidele, în perioada stabilită de Codul electoral, după ce se fixează data alegerilor.”

Belous a acceptat pe 3 noiembrie propunerea PAS de a candida la Primăria Chișinău și a declarat ulterior, la emisiunea „În Profunzime”, că nu intenționează să se retragă din cursă.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „(...) Este posibil ca să avem și a treia candidatură sau dumneavoastră deja sunteți cum ar veni candidatura finală?”

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „La moment nu văd factori pe care m-ar pune să renunță la această responsabilitate (..)”

Victoria Belous este a doua candidatură anunțată de PAS pentru Primăria Chișinău. Primul a fost Alexandru Vornicu, primarul orașului Stăuceni, dar care s-a retras în luna octombrie, invocând motive personale și familiale. Alegerile locale generale urmează să aibă loc în 2027.