Președintele Maia Sandu a felicitat noul guvern condus de Vasile Tofan după ceremonia de depunere a jurământului și le-a cerut miniștrilor să transforme promisiunile în rezultate. Șefa statului a subliniat că prioritățile Executivului trebuie să fie integrarea europeană, dezvoltarea economiei, securitatea țării și continuarea reformelor.

La scurt timp după ce noul Cabinet de miniștri condus de premierul Vasile Tofan a depus jurământul de învestire, președintele Maia Sandu le-a transmis un mesaj de felicitare, dar și un set clar de priorități pentru perioada următoare.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Felicitări și spor la treabă. Agenda este clară, trebuie să continuăm să aliniem Republica Moldova la standardele europene”.

Maia Sandu a subliniat că, în următoarele luni, guvernul trebuie să se concentreze pe îndeplinirea jaloanelor din procesul de integrare europeană și pe finalizarea reformelor deja începute.

Totodată, președintele le-a amintit miniștrilor de angajamentele asumate în parlament și le-a cerut să le respecte.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice și o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt”.

Șefa statului a insistat și asupra consolidării securității naționale, precizând că executivul trebuie să continue întărirea instituțiilor din domeniul apărării, securității, ordinii publice și securității energetice, precum și creșterea rezilienței societății.

În discursul său, Maia Sandu a evidențiat și importanța investițiilor în educație, cultură, sănătate, protecție socială și politici de mediu, afirmând că oamenii reprezintă cea mai importantă resursă a Republicii Moldova.

Deși a recunoscut că noul guvern își începe mandatul într-un context regional și internațional complicat, președintele și-a exprimat încrederea că executivul va reuși să-și îndeplinească obiectivele.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Eu, personal, am toată încrederea că, împreună cu Parlamentul și cu susținerea Președinției, acest Guvern va izbândi. Mult succes!”

Guvernul Tofan a primit votul de încredere al deputaților

Aproape șapte ore - atât au durat ieri dezbaterile din parlament înainte de votul pentru noul guvern. Premierul desemnat, Vasile Tofan, a fost luat la întrebări de deputați despre economie, investiții, pensii, privatizări, componența Cabinetului de miniștri și multe alte domenii. Opoziția i-a cerut explicații, dar și promisiunea că va veni periodic în Legislativ cu rapoarte de activitate.

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În discursul susținut în fața deputaților, premierul Vasile Tofan și-a prezentat echipa de miniștri și programul de guvernare, vorbind despre principalele priorități ale viitorului executiv. Acesta a promis relansarea economiei, atragerea investițiilor, un stat mai eficient și reforme în domenii-cheie, precum justiția, administrația publică și piața muncii. Tofan a declarat că își dorește să conducă țara mai puțin prin declarații și mai mult prin rezultate concrete.

Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova

Vineri, 10 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. A doua zi, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a forma Cabinetul de miniștri.

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Ulterior, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.