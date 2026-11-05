Consiliul Național de Securitate se va întruni vineri, 6 noiembrie, începând cu ora 10:00. Membrii acestuia vor examina măsurile necesare pentru consolidarea securității cibernetice a statului și sporirea protecției serviciilor guvernamentale digitale.

Potrivit Președinției, reuniunea are loc inclusiv pe fondul unor atacuri cibernetice care au vizat, în această săptămână, peste zece state europene.

Discuțiile se vor concentra pe identificarea și examinarea măsurilor care pot consolida securitatea sistemelor informatice ale statului și pot asigura un nivel mai ridicat de protecție a serviciilor publice digitale.

Subiectul este abordat în contextul incidentelor de securitate cibernetică înregistrate recent în Republica Moldova, care au afectat mai multe sisteme informaționale și au dus la suspendarea temporară a unor servicii guvernamentale online.

Maia Sandu va susține un briefing de presă

După încheierea ședinței, președintele Maia Sandu va susține un briefing de presă, programat pentru ora 12:30.

750 de mii de date personale, sustrase în urma unui atac cibernetic

Datele personale a peste 750 de mii de moldoveni au fost extrase în urma atacului cibernetic. Informațiile vizate includ nume, date despre familie, pensii, permise de conducere și unele date financiare. Procuratura municipiului Chișinău a pornit un dosar penal pentru încălcarea vieții private și divulgarea datelor urmăririi penale.

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