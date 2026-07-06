Întrebată despre candidații pentru funcția de noul premier, după demisia lui Munteanu, Maia Sandu a declarat că discuțiile în acest sens vor avea loc doar după finalizarea consultărilor cu fracțiunile parlamentare.

Șefa statului a subliniat că, în acest moment, prioritatea este dialogul politic dintre toate forțele din Parlament, iar orice discuție despre posibili candidați este prematură.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Nu discutăm despre niciun candidat. Întâi trebuie să se termine consultările cu fracțiunile parlamentare și după asta o să putem discuta și despre candidați”.

Declarațiile vin în contextul în care Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru, fapt care a declanșat procedurile pentru formarea unei noi echipe guvernamentale. Demisia a fost urmată de încetarea mandatului întregului Executiv, potrivit procedurilor constituționale.

În perioada următoare, președinția urmează să organizeze consultări cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica o nouă candidatură la funcția de premier.

Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează

Alexandru Munteanu și-a anunțat vineri demisia din funcția de premier după opt luni de activitate. Într-un scurt mesaj publicat pe facebook acesta a scris că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.

Singura problemă ridicată de Munteanu înainte de demisie

Președintele Maia Sandu a afirmat că, în discuțiile purtate înainte de plecare, fostul premier ar fi invocat o singură obiecție. Potrivit acesteia, nu au existat condiționări legate de reforme, restructurări sau de lupta împotriva corupției, singura chestiune ridicată vizând relația interpersonală a lui Munteanu cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

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