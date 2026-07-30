Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere de rămas-bun cu Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, al cărui mandat de patru ani se încheie la 31 iulie 2026. Șefa statului i-a mulțumit oficialului elvețian pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor bilaterale și pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în domenii esențiale precum buna guvernare, dezvoltarea economică, sănătatea și consolidarea serviciilor publice.

Administrația Prezidențială subliniază că relațiile dintre Republica Moldova și Elveția au cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimii ani.

Doar în prima jumătate a anului 2026, Maia Sandu s-a întâlnit cu președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin, în cadrul Summitului Comunității Politice Europene desfășurat la Erevan. Totodată, ministrul elvețian de externe, Ignazio Cassis, a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova.

Investiții de peste 100 de milioane de franci elvețieni

În timpul mandatului lui Guido Beltrani a fost lansat noul Program de Cooperare al Elveției pentru Republica Moldova 2025–2028, în valoare de 104 milioane de franci elvețieni.

Programul vizează consolidarea bunei guvernări și a coeziunii sociale, dezvoltarea economiei, modernizarea sistemului de sănătate și îmbunătățirea serviciilor publice locale.

În aceeași perioadă au fost semnate Acordul de securitate socială dintre Republica Moldova și Elveția, care va proteja drepturile moldovenilor care lucrează în această țară, precum și Memorandumul de înțelegere privind cooperarea în domeniul social și al muncii.

Schimburile comerciale au crescut cu o treime

Cooperarea economică dintre cele două state este, de asemenea, în creștere. Acordul de liber schimb dintre Republica Moldova și Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), din care face parte și Elveția, a intrat în vigoare, iar în 2025 schimburile comerciale dintre cele două țări au crescut cu aproximativ o treime față de anul precedent.

În luna martie a acestui an, la Zürich, a fost organizat și Forumul de Afaceri Moldova–Elveția, dedicat dezvoltării investițiilor și colaborării economice.

Sprijin pentru sănătate, educație și dezvoltarea satelor

Cu sprijinul Elveției au fost implementate în ultimii ani proiecte în domenii importante pentru cetățeni, inclusiv sănătatea mintală, prevenirea bolilor cronice, modernizarea serviciilor publice din mediul rural, dezvoltarea învățământului profesional, susținerea antreprenoriatului și implicarea diasporei în dezvoltarea comunităților din Republica Moldova.

Totodată, Elveția este al patrulea cel mai mare contributor la Planul de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru perioada 2025–2028.