Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, candidat PAS la alegerile locale din Chișinău este invitata Lorenei Bogza în emisiunea din 5 noiembrie.

Discuția se va axa pe decizia de a candida la alegerile locale de anul viitor, dar și pe creșterile de salarii anunțate 2027 – după ce criterii sunt făcute și de unde vor fi luați banii. Vorbim, de asemenea, despre cum va arata bugetul pentru anul viitor și ce impozite urmează să achităm.

Emisiunea începe la ora 21:00 și poate fi urmărită live pe protv.md și pagina de YouTube.