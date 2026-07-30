Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va primi vineri, 31 iulie, la Reședința de Stat, pe prim-ministrul landului german Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova.

Vizita are loc într-un moment important pentru relațiile dintre Chișinău și statele membre ale Uniunii Europene, în contextul în care Republica Moldova accelerează procesul de aderare la UE și își intensifică eforturile pentru atragerea investițiilor străine și dezvoltarea parteneriatelor economice.

Bavaria, unul dintre cele mai puternice motoare economice ale Europei

Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai dezvoltate regiuni economice ale Europei. Renumită pentru industria auto, tehnologiile de ultimă generație, cercetare și inovare, regiunea găzduiește unele dintre cele mai importante companii industriale și tehnologice din lume.

Autoritățile de la Chișinău consideră că aprofundarea cooperării cu Bavaria poate crea noi oportunități pentru economia Republicii Moldova, inclusiv prin atragerea investițiilor germane și integrarea întreprinderilor moldovenești în lanțurile valorice ale companiilor bavareze.

Cooperare economică și perspective europene

Agenda întrevederii dintre Maia Sandu și Markus Söder va fi axată pe consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării economice și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Vizita reflectă interesul tot mai mare al unor regiuni europene puternic industrializate pentru extinderea colaborării cu Republica Moldova, în condițiile în care țara își continuă reformele necesare integrării în Uniunea Europeană.

Conferință de presă comună după întrevedere

La finalul discuțiilor, președinta Maia Sandu și premierul bavarez Markus Söder vor susține o conferință de presă comună, programată pentru ora 12:25, la Reședința de Stat din Chișinău.