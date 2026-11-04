Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate clusterele de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar Comisia Europeană speră că statele membre vor ajunge în curând la un consens privind deschiderea ultimelor două clustere. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, la prezentarea Pachetului de extindere al UE pentru 2026.

Oficialul european a apreciat progresele Republicii Moldova pe calea integrării europene și angajamentul autorităților de la Chișinău de a continua reformele, în pofida amenințărilor hibride și a tentativelor de destabilizare a țării.

Potrivit Martei Kos, deschiderea a patru clustere de negocieri reprezintă un rezultat important, însă Republica Moldova mai are de parcurs etape importante. Comisara a atras atenția în special asupra obiectivului autorităților moldovene de a încheia provizoriu negocierile de aderare până în 2028.

Foi de parcurs orientative pentru Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania

În același context, Comisia Europeană a anunțat prezentarea unor foi de parcurs orientative pentru Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania - cele patru state candidate considerate cele mai avansate în procesul de negociere. Documentele stabilesc etape și obiective concrete pentru anul următor, menite să ofere o direcție mai clară procesului de aderare.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că progresele înregistrate de aceste state permit trecerea de la perspectiva extinderii la pași concreți în direcția realizării acesteia.

Parcursul european al Republicii Moldova: de la statutul de candidat la negocierile de aderare

Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare. Acestea au fost lansate oficial în iunie 2024. În 2025, procesul a avansat prin finalizarea procesului de screening și pregătirea deschiderii clusterelor de negocieri. În prezent, Republica Moldova a deschis patru dintre cele șase clustere, iar autoritățile de la Chișinău și-au propus să încheie provizoriu negocierile de aderare până în 2028.