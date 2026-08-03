Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a adus un omagiu victimelor războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, în cadrul vizitei sale de lucru la Kiev. Oficialul moldovean a vizitat locuri afectate de atacurile rusești și a transmis un mesaj de solidaritate poporului ucrainean.

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, împreună cu omologul său ucrainean, Andrii Sibiha, și reprezentanți ai corpului diplomatic de la Kiev, a depus flori și a păstrat un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în război.

Oficialii au vizitat stația de metrou Lukianivka, grav afectată în urma atacurilor rusești, după care s-au deplasat în Piața Independenței (Maidan Nezalejnosti), unde au comemorat militarii și civilii ucraineni care au murit apărând independența și suveranitatea țării.

„Acest război trebuie să înceteze”

În mesajul transmis la Kiev, Mihai Popșoi a condamnat agresiunea militară și a subliniat impactul devastator al războiului asupra oamenilor.

„Războiul de agresiune, neprovocat și nejustificat, continuă, pentru al cincilea an consecutiv, să ia vieți, să despartă familii și să distrugă sate și orașe”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, portretele celor căzuți expuse în Piața Independenței reprezintă simboluri ale curajului și sacrificiului celor care au luptat pentru libertatea Ucrainei.

„Suntem solidari cu Ucraina”

Mihai Popșoi a afirmat că rezistența Ucrainei are un rol important nu doar pentru această țară, ci și pentru securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe.

„Rezistența poporului ucrainean contribuie la securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe. Acest război trebuie să înceteze. Suntem solidari cu Ucraina și rămânem uniți în apărarea păcii, libertății și dreptului fiecărui popor de a-și decide propriul viitor”, a menționat șeful diplomației de la Chișinău.