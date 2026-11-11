Ministerul Apărării din Republica Moldova respinge interpretările potrivit cărora noul proiect de lege privind regimurile juridice speciale cu caracter excepțional ar pregăti mobilizarea populației sau ar introduce măsuri noi de ordin militar. Instituția susține că documentul urmărește clarificarea și actualizarea mecanismelor legale aplicabile în situații de criză, stare de asediu și stare de război.

Proiectul de lege, aflat în prezent în consultare publică, a generat discuții în spațiul public, în special din cauza prevederilor referitoare la starea de asediu, starea de război, mobilizare și rechiziționarea bunurilor private.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării afirmă că unele interpretări ale documentului sunt prezentate într-o manieră care poate induce în eroare cetățenii și precizează că proiectul nu descrie procedura mobilizării, aceasta fiind reglementată separat prin Legea nr. 1192 din 4 iulie 2002.

Potrivit explicațiilor instituției, proiectul păstrează mai multe prevederi existente în legislația anterioară, inclusiv cele referitoare la instituirea stării de asediu și a stării de război, obligațiile în situații de mobilizare, rolul Președintelui și al Parlamentului, precum și limita de 30 de zile pentru starea de asediu.

Un alt subiect care a provocat întrebări este posibilitatea rechiziționării unor bunuri private, precum automobile sau clădiri. Ministerul precizează că preluarea ori folosirea temporară a bunurilor în situații excepționale nu reprezintă o noutate legislativă, fiind reglementată încă din 2002, prin Legea nr. 1384/2002. Instituția subliniază că asemenea măsuri pot fi aplicate doar în condițiile expres prevăzute de lege și cu acordarea despăgubirilor corespunzătoare.

La ce face referire documentul

În ceea ce privește principalele modificări, Ministerul Apărării susține că proiectul aduce mai multă claritate în delimitarea responsabilităților autorităților, stabilește mai precis procedurile de instituire și încetare a regimurilor speciale și adaptează atribuțiile instituțiilor la structura actuală a statului.

Documentul face referire și la amenințările hibride, apărarea teritorială și rezistența națională, inclusiv la mecanismele de coordonare și luare a deciziilor în situații excepționale.

Proiectul nu prevede aducerea forțată în țară a cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare

Ministerul mai precizează că proiectul nu prevede aducerea forțată în țară a cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare. Totodată, instituția susține că documentul nu instituie regimuri juridice noi, ci actualizează mecanismele existente.

Proiectul de lege privind regimurile juridice speciale cu caracter excepțional este supus consultărilor publice în perioada 3–17 noiembrie 2026. Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite propuneri și observații în cadrul procesului de consultare.

Reacția lui Anatolie Nosatîi

Acum câteva zile, după valul de critici la adresa proiectului de lege, ministrul Apărării a venit cu reacții. Anatolie Nosatîi a respins informațiile potrivit cărora moldovenii din diasporă ar urma să fie mobilizați și le califică drept false. Ministrul a spus că documentul se află abia la etapa consultărilor publice, iar noul cadru legal ar urma să modernizeze legislația în vigoare, care nu a mai fost modificată în ultimii 22 de ani.

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