Republica Moldova se numără printre cele patru țări care au înregistrat cele mai mari progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este concluzia premierului Vasile Tofan, după publicarea Raportului anual de extindere al Comisiei Europene. Șeful Guvernului susține că evaluarea confirmă rezultatele reformelor din ultimii ani și arată că obiectivul de a încheia provizoriu negocierile de aderare la începutul anului 2028 este realizabil.

Premierul a anunțat că a primit raportul dedicat Republicii Moldova de la ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko. Potrivit lui Vasile Tofan, evaluarea Comisiei Europene este una favorabilă, iar țara noastră se află printre cele patru state candidate care au avansat cel mai mult în procesul de integrare europeană.

Șeful Executivului consideră că rezultatele reflectă eforturile depuse în ultimii ani de instituțiile statului și de societate, inclusiv într-o perioadă marcată de dificultăți.

Negocierile ar putea fi încheiate la începutul lui 2028

Unul dintre obiectivele asumate de autoritățile de la Chișinău este închiderea provizorie a negocierilor de aderare la începutul anului 2028. Premierul afirmă că și Comisia Europeană consideră acest termen ambițios, dar realizabil, cu condiția ca Republica Moldova să mențină ritmul reformelor.

Vasile Tofan a subliniat că evaluarea de la Bruxelles reprezintă o recunoaștere a muncii depuse, însă nu trebuie să fie un motiv pentru încetinirea eforturilor.

„Integrarea europeană este proiectul nostru național”

Premierul a mulțumit tuturor celor care au contribuit la progresele înregistrate, atât din instituțiile publice, cât și din societate. Acesta a precizat că parcursul european depinde, înainte de toate, de capacitatea autorităților de a-și îndeplini responsabilitățile și de a continua reformele acasă.

„Ne bucurăm de rezultat, dar nu încetinim. Integrarea europeană este proiectul nostru național și depinde, înainte de toate, de cât de bine ne facem lucrul acasă”, a declarat Vasile Tofan.

Raportul anual de extindere al Comisiei Europene evaluează progresele celor zece țări aflate în procesul de aderare la Uniunea Europeană și stabilește domeniile în care sunt necesare reforme suplimentare.

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