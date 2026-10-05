Republica Moldova ar putea face un nou pas important în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Bruxellesul ia în calcul deschiderea a încă două clustere de negociere pentru Moldova și Ucraina, chiar săptămâna viitoare, în cadrul Conferinței Interguvernamentale programate la Luxemburg. Anunțul a fost făcut de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, la Bruxelles, după cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere UE–Moldova.

Marta Kos a declarat că Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană într-un ritm rapid și a dat asigurări că Bruxellesul susține eforturile autorităților de la Chișinău.

„Moldova acum se apropie de calitatea de membru al Uniunii Europene într-un ritm impresionant. Sunteți una dintre țările lideri din acest punct de vedere”, a declarat comisara europeană.

Potrivit acesteia, Moldova a deschis deja două clustere de negociere, iar alte două ar putea fi deschise în scurt timp.

„Deja am deschis două clustere de negociere. Ne așteptăm să deschidem încă două curând și să le deschidem pe toate până la sfârșitul acestui an”, a spus Marta Kos.

Întrebată direct dacă următorul grup de capitole de negociere ar putea fi deschis la Conferința Interguvernamentală de la Luxemburg, programată săptămâna viitoare, oficialul european a răspuns afirmativ.

„Este această variantă să deschidem următorul grup de capitole de negociere pentru Moldova și Ucraina săptămâna viitoare, pe durata conferinței interguvernamentale de la Luxemburg”, a declarat Marta Kos.

Chișinăul își păstrează ținta pentru 2028

Premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova vrea să profite de momentul favorabil și să accelereze reformele, astfel încât negocierile de aderare să poată fi finalizate la începutul anului 2028.

„Procesul de aderare merge înainte și vom face tot ceea ce ține de noi pentru a profita de acest moment favorabil”, a declarat premierul.

El a subliniat însă că Republica Moldova nu cere scurtături în procesul de aderare.

„Nu cerem coborârea standardelor sau scurtături, cerem doar un proces previzibil, bazat pe merite, în care reformele noastre vor fi răsplătite cu progres în negocieri”, a spus Tofan.

Premierul a amintit că, în această vară, au fost deschise clusterele 1 și 6 și că autoritățile de la Chișinău își propun să îndeplinească toate jaloanele intermediare pentru a putea deschide și alte clustere.

Marta Kos: „Reformele avansează în toate domeniile”

Oficialul european a remarcat progresele făcute de Republica Moldova, inclusiv în domeniul justiției și al statului de drept.

„Reformele avansează în toate domeniile, în domeniul judiciar, consolidarea statului de drept, printre prioritățile noastre cheie”, a declarat Marta Kos.

Ea a vorbit și despre sprijinul financiar oferit Republicii Moldova prin Planul de Creștere. Potrivit acesteia, Bruxellesul a făcut astăzi o nouă plată de 157 de milioane de euro, după îndeplinirea reformelor asumate.

„Astăzi s-a făcut o plată de 157 de milioane de euro (...) cel mai mare pachet financiar pe care l-a obținut vreodată Moldova”, a spus comisara europeană.

Marta Kos a precizat că, dacă Republica Moldova continuă reformele în același ritm, ar putea obține peste 500 de milioane de euro din Planul de Creștere în acest an.

Regiunea transnistreană nu va bloca aderarea Republicii Moldova

Un alt subiect abordat la Bruxelles a fost regiunea transnistreană. Înaltă reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat că situația din regiune rămâne fragilă, iar modelul economic actual nu este sustenabil.

În acest context, oficialul european a subliniat importanța eforturilor Chișinăului pentru reintegrarea socioeconomică a regiunii.

„Modelul economic actual de acolo nu este sustenabil, ceea ce înseamnă că eforturile Chișinăului în sensul reintegrării socio-economice sunt cu atât mai importante”, a declarat Kallas.

Ulterior, ea a făcut o precizare categorică: „Regiunea transnistreană nu va fi un obstacol în calea aderării Moldovei la Uniunea Europeană.”

UTA Găgăuzia, un test pentru reziliența democratică

Kaja Kallas a vorbit și despre alegerile din Găgăuzia, programate în noiembrie. Potrivit oficialei europene, dialogul dintre Chișinău și autoritățile locale este esențial pentru ca scrutinul să se desfășoare liber și transparent.

„Alegerile din UTA Găgăuzia trebuie să se deruleze în mod transparent și liber. Ele vor demonstra coeziunea și reziliența democratică”, a declarat Kallas.

UE discută și despre sprijin pentru facturile la energie

La Bruxelles s-a discutat și despre situația energetică și prețurile ridicate. Kaja Kallas a spus că anul trecut sprijinul european a fost esențial pentru reducerea facturilor consumatorilor din Republica Moldova și că, în prezent, sunt analizate noi modalități prin care UE ar putea ajuta Chișinăul.

„Anul trecut ajutorul nostru a fost esențial pentru a reduce prețul facturilor pentru cetățeni”, a declarat Kallas, precizând că autoritățile europene discută inclusiv despre sprijin la nivel de experți pentru importurile de energie.

Oficiala europeană a remarcat și faptul că Republica Moldova a renunțat la aprovizionarea cu gaz din Rusia, dar a avertizat că, în aceste condiții, asigurarea energiei la prețuri accesibile devine o provocare tot mai mare.

„Este toamna extinderii”

Marta Kos a descris perioada actuală drept una decisivă pentru procesul de extindere al Uniunii Europene și a transmis că Bruxellesul așteaptă de la Chișinău continuarea reformelor.

„Sperăm să se păstreze ritmul și angajamentul față de reforme în pofida provocărilor, pentru că reformele și o integrare mai strânsă în Uniunea Europeană vor reprezenta o reală diferență în viața de zi cu zi a cetățenilor moldoveni”, a declarat comisara europeană.

„Este toamna extinderii”, a mai spus Marta Kos, subliniind că progresul Republicii Moldova este posibil atât datorită reformelor interne, cât și sprijinului oferit de Uniunea Europeană și statele membre.

La 14 iulie, Republica Moldova a făcut un nou pas important în procesul de integrare europeană. Țara noastră a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, etapă care apropie Chișinăul de obiectivul strategic de a deveni stat membru al blocului comunitar.

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La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.