Consolidarea legăturilor energetice, transportul mărfurilor ucrainene prin Republica Moldova, cooperarea în domeniul apărării și gestionarea nivelului apei în Nistru au fost principalele subiecte discutate de premierul Vasile Tofan și omologul său ucrainean, Serhii Korețki, la Kiev.

Cele două țări vor să dezvolte noi proiecte de infrastructură, inclusiv o conexiune electrică ce ar putea crește cu aproximativ 500 MW capacitatea de schimb de energie dintre ele.

În domeniul transporturilor, oficialii au discutat despre dezvoltarea coridoarelor rutiere și feroviare pentru mărfurile ucrainene, modernizarea punctelor de trecere a frontierei și extinderea controlului comun. Măsurile ar urma să faciliteze comerțul și să sprijine investițiile, inclusiv în contextul reconstrucției Ucrainei.

Premierul Vasile Tofan a subliniat că tranzitul mărfurilor ucrainene aduce venituri pentru Calea Ferată din Moldova. Totodată, atragerea companiilor ucrainene în domenii precum logistica și depozitarea ar putea crea noi locuri de muncă și stimula investițiile în Republica Moldova.

O nouă conexiune electrică, discutată de premieri

În domeniul energetic, cei doi oficiali au discutat despre consolidarea interconexiunilor electrice și extinderea colaborării în sectorul gazelor naturale. Pe agendă se află pregătirea celui de-al doilea circuit al liniei electrice Bălți–Dnestrovsk, care ar putea crește cu aproximativ 500 MW capacitatea de schimb de energie electrică dintre cele două țări.

De asemenea, premierii au discutat despre accelerarea semnării unui memorandum de înțelegere între Moldelectrica și Ukrenergo. Proiectele ar urma să contribuie la consolidarea securității și independenței energetice a Republicii Moldova și Ucrainei.

Un alt subiect abordat a fost gestionarea nivelului apei în Nistru. Oficialii au discutat despre o mai bună coordonare a deversărilor și asigurarea necesarului de apă pentru localitățile din zonă.

Acord de cooperare tehnico-militară între Moldova și Ucraina

În cadrul vizitei la Kiev, ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, și omologul său ucrainean, Yevhenii Khmara, au semnat un acord de cooperare tehnico-militară. Documentul va facilita schimbul de experiență și valorificarea soluțiilor tehnologice dezvoltate și testate de Ucraina pentru protejarea spațiului aerian.

Premierul Vasile Tofan a subliniat că Republica Moldova se confruntă cu riscuri de securitate în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit acestuia, de la începutul războiului, spațiul aerian al țării noastre a fost încălcat de peste 100 de ori, iar drone și fragmente de proiectile au căzut pe teritoriul național.

„Moldova este și va rămâne un stat pașnic și neutru. Dar neutralitatea nu înseamnă să fim lipsiți de apărare. Datoria noastră este să protejăm pacea și siguranța cetățenilor noștri”, a declarat premierul.

Totodată, Vasile Tofan a condamnat războiul de agresiune al Rusiei și a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru o pace justă și durabilă în Ucraina. El a afirmat că rezistența ucrainenilor contribuie și la securitatea țării noastre.

Oficiali moldoveni și ucraineni la Kiev/ gov.md

Tofan, într-o vizită de lucru la Kiev

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află astăzi într-o vizită de lucru la Kiev. În cadrul acesteia, Vasile Tofan, împreună cu prim-ministrul Ucrainei, Serhii Korețki, a depus flori la Zidul Memoriei apărătorilor căzuți pentru Ucraina, în semn de omagiu adus celor care și-au pierdut viața în război.