Alegerile din UTA Găgăuzia ar putea avea o miză mult mai mare decât desemnarea viitorului bașcan. Moscova ar urmări să-și păstreze influența asupra regiunii prin formarea unei majorități favorabile în Adunarea Populară, iar pentru asta nu ar miza doar pe candidații susținuți în campanie, ci și pe atragerea ulterioară a deputaților aleși, inclusiv a celor independenți. Avertismentul vine din partea experților invitați în emisiunea „În PROfunzime”, care susțin că Rusia își construiește mai multe căi prin care să ajungă la controlul deciziilor de la Comrat.

Mihail Sirkeli, redactorul portalului Nokta.md, afirmă că strategia Moscovei nu se limitează la susținerea unor candidați pentru funcția de bașcan. Potrivit lui, influența ar putea fi exercitată în mai multe etape: în campania electorală, în eventualul tur doi și, ulterior, în momentul negocierilor pentru formarea majorității în Adunarea Populară.

„Moscova are plase. Le pune în campania electorală, în turul doi și în Adunarea Populară. Cine nu a nimerit în prima plasă va nimeri în a doua, iar cine nu a nimerit în a doua va nimeri deja în Adunarea Populară, când se formează majoritatea”, a declarat Mihail Sirkeli.

Expertul susține că, după validarea rezultatelor, Moscova ar putea încerca să atragă în alianțe politice deputați care nu au fost implicați direct în rețelele asociate fostului Partid Șor sau în formațiuni pro-ruse. În acest fel, influența asupra autonomiei ar putea fi consolidată chiar dacă unii dintre candidații susținuți în campanie nu obțin mandatele dorite.

Peste 90 de candidați independenți, o miză pentru negocierile de după alegeri

În cursa pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară s-au înscris peste 130 de candidați, dintre care mai mult de 90 sunt independenți. Tocmai această configurație ar putea crea teren pentru negocieri după scrutin, consideră experții.

Miza ar fi formarea unei majorități de cel puțin 18 deputați, capabile să influențeze deciziile legislative și politice ale autonomiei. În opinia lui Sirkeli, faptul că un candidat participă în calitate de independent nu înseamnă neapărat că va rămâne în afara jocurilor de influență după alegeri.

Expertul a atras atenția că Moscova nu ar avea nevoie ca toți candidații să fie afiliați din start unor structuri politice apropiate Kremlinului. Ar putea fi suficient ca, după scrutin, o parte dintre aleșii independenți să fie convinși să susțină o anumită majoritate.

Rețeaua Șor s-ar fi schimbat, dar oamenii au rămas

Discuția a vizat și influența fostei rețele asociate lui Ilan Șor. Potrivit lui Mihail Sirkeli, mecanismul de finanțare prin banca rusească Promsviazbank nu ar mai funcționa ca în campaniile precedente, însă în regiune ar fi rămas activiști și persoane implicate în diferite campanii electorale.

„Din acest punct de vedere, rețeaua lui Șor nu funcționează. Dar oricum au rămas oameni, activiști, care sunt implicați în diferite campanii electorale”, a explicat jurnalistul.

Experții au vorbit și despre legăturile unor candidați cu Partidul Socialiștilor, fostul Partid Șor și alte structuri politice apropiate Moscovei. În opinia lor, aceste conexiuni, dar și eventualele negocieri de după alegeri, trebuie urmărite nu doar în raport cu funcția de bașcan, ci și cu formarea viitoarei majorități legislative.

Adunarea Populară, o posibilă pârghie de presiune asupra Chișinăului

Experții avertizează că o majoritate favorabilă Moscovei în Adunarea Populară ar putea influența relația dintre Comrat și autoritățile centrale. În contextul în care autonomia are competențe legislative proprii, deciziile adoptate la nivel local ar putea fi folosite pentru a genera tensiuni cu Chișinăul sau pentru a bloca anumite reforme naționale.

Mihail Sirkeli consideră că autoritățile de la Chișinău ar trebui să revizuiască atribuțiile instituțiilor din UTA Găgăuzia și să stabilească reguli clare pentru ca actele adoptate de Adunarea Populară să respecte Constituția și legislația națională.

Potrivit experților, miza Moscovei nu ar fi doar câștigarea funcției de bașcan, ci păstrarea unei pârghii de influență asupra întregii Republici Moldova. Iar formarea majorității în Adunarea Populară ar putea fi una dintre cele mai importante etape ale acestui plan.

Duminică, 15 noiembrie, alegătorii din UTA Găgăuzia sunt chemați la urne pentru a-și alege bașcanul și membrii Adunării Populare. Pentru funcția de guvernator al regiunii s-au înscris opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate de deputat candidează peste 130 de persoane.

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