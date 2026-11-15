Locuitorii din Comrat își doresc un bașcan care să le rezolve problemele și să-și respecte promisiunile. Oamenii spun că s-au săturat să audă aceleași declarații înainte de fiecare scrutin, în timp ce pensiile rămân mici, prețurile cresc, iar tinerii pleacă peste hotare. Mulți se declară dezamăgiți de actuala conducere și afirmă că nu mai au încredere că lucrurile se vor schimba.

„Doar în perioada alegerilor vin și ne spun „vom face asta, vă vom ajuta, vom rezolva totul, gazul va fi mai ieftin”, dar când la Paștele calului?”

„Oricum nimeni nu ne va ajuta cu nimic până când nu se va schimba conducerea.”

„Eu nimic nu o să spun, că nu are rost.”

Pentru unii alegători, schimbarea trebuie să înceapă cu grija față de cei mai vulnerabili. Pensionarii spun că veniturile lor nu țin pasul cu scumpirile, iar facturile la gaz și serviciile comunale le consumă o mare parte din bani.

„- Noi ne dorim ca bătrânilor să le fie mai bine, pentru că pensiile nu sunt majorate aproape deloc, în timp ce prețurile cresc în fiecare zi. Se schimbă tarifele permanent, la gaz și la toate celelalte servicii.”

Oamenii spun că au auzit de prea multe ori promisiuni despre facturi mai mici și condiții de trai mai bune. Acum, mulți nu mai cred că acestea vor fi respectate.

„Mi se pare că ar trebui să-și trateze responsabilitățile cu mai multă seriozitate. Pentru că fac promisiuni, dar măcar o parte dintre ele ar trebui să le îndeplinească, astfel încât oamenii să mai aibă speranță. Așa, însă, promit întruna, iar în final...”

„Ne-am săturat deja să ascultăm promisiuni și să vedem atâta inacțiune. La Moscova deputații mai întâi fac ceva, apoi vin în fața oamenilor și le spun ce au făcut. La noi, însă, doar promit, promit, iar în final ne alegem cu nimic.”

Alegătorii cred că noul bașcan trebuie să fie mai responsabil.

„În primul rând, un bașcan ar trebui să fie demn de această funcție și să-i pese de oameni. Dar el nici măcar nu se întâlnește cu oamenii, nu-i ascultă.”

Chiar dacă mulți alegători spun că sunt dezamăgiți de cei care au condus până acum regiunea, speră că noul bașcan va reuși să schimbe situația.

„Nu știm ce va face, dar mergem mereu la vot cu speranța că va veni cineva nou și că lucrurile se vor schimba. Că ceva se va îmbunătăți, că va fi mai bine, din ce în ce mai bine.”

„Suntem o țară, iar țara aceasta trebuie să aibă o cale europeană, să ajungă în Europa și să trăim cu salarii europene.”

Pensii mai mari, prețuri mai mici, locuri de muncă și mai multă atenție din partea autorităților. Acestea sunt principalele așteptări ale locuitorilor din Comrat de la viitorul bașcan.