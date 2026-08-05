Reforma fiscală care a fost criticată anterior, va fi revizuită joi, 6 august. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul Vasile Tofan, care a a venit cu un nou concept în care obiectivele principale sunt: încurajarea oamenilor în câmpul muncii, reducerea evaziunii fiscale și taxe mai dure pentru vicii.

În cadrul ședinței Guvernului, premierul a abordat subiectul revizuirii reformei fiscale, care a inițial a fost dur criticată. Tofan propune un nou concept și a vorbit despre principalele obiective care vor fi introduse în reformă.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Este o reformă foarte importantă. Prima dată n-a mers bine pentru că a venit la un moment inoportun cu scandalul MoldATSA, însă asta nu trebuie să scoată subiectul de pe agendă”.

Tofan sugerează că felul în care un stat își construiește politica fiscală, determină cum o să lucreze economia, iar și mai important decât a aduce taxe la buget este să se pună accent pe reforma fiscală pentru ca economia să crească și să fie mai multe venituri la buget.

Pașii care se vor face în această reformă

Premierul a menționat câțiva pași care vor fi făcuți în această direcție.

-Munca va fi taxată mai puțin;

-Vor fi încurajate investițiile;

-Vor fi taxate mai mult viciile;

-Anumite taxe pe teren vor fi uniformizate.

Principalul obiectiv al reformei - balansarea muncii

De asemenea, potrivit lui, suntem o țară cu o participare în câmpul muncii destul de mică, iar oamenii trebuie să încurajați să lucreze, să plătească taxe care să fie construite astfel încât evaziunea fiscală să fie mai puțin atractivă pentru ca să nu primească „salariile în anvelope”.

„Dacă acest mecanism se va repara, atunci vom incuraja, inclusiv mai mulți angajatori să plătească taxele să fie atrași mai mulți oameni în muncă”, a adăugat premierul.

Ce ține de investiții, acesta menționează că trebuie încurajate business-urile ca să investească banii în Moldova și nu în alte țări.

Pe subiectul viciilor, Tofan spune că fumatul ar trebui taxat mai dur, alcoolul la fel, iar un subiect despre care se vorbește mai puținm sunt jocurile de noroc unde moldovenii cheltuie anual 10 miliarde de lei.

Politica fiscală pentru anul 2027 a provocat dispute și discuții aprinse

Politica fiscală propusă de Guvernul Munteanu pentru anul 2027 a provocat dispute și discuții aprinse. În timp ce autoritățile spuneau că reforma va face sistemul mai echitabil și va aduce mai mulți bani la buget, economiștii avertizează că nota de plată va ajunge în buzunarele cetățenilor și ale mediului de afaceri. Este vorba de aproximativ 6 miliarde de lei pe care statul vrea să-i adune în urma noilor măsuri propuse. Cele mai mari controverse au fost legate de majorarea TVA pentru alimente, medicamente, energie și gaze naturale, dar și pentru alte bunuri.

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