Premierul desemnat, Vasile Tofan a declarat că nu se vede în rolul de „portar” al guvernului, ci de „antrenor-jucător” și a avertizat că va veni cu propuneri de schimbare dacă unele ministere nu vor obține rezultate. Reacția vine după o replică lansată astăzi în plenul parlamentului de deputatul Alexandru Verșinin.

Alexandru VERȘININ, DEPUTAT „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „Domnule Tofan, felicitări. Ați spus că o să conduceți o echipă, dar am impresia că o să fiți portarul acestei echipe și va trebui să primiți toate șuturile, toate mingile. Dar o să faceți față, eu sunt sigur.”

La scurt timp, Vasile Tofan a reacționat printr-o postare pe Facebook, în care a explicat cum își vede rolul în guvern și ce va face dacă nu vor exista rezultate.

Vasile TOFAN, PREMIER DESEMNAT: „Am fost întrebat în plenul parlamentului despre structura guvernului și potențiale schimbări. Vreau să fiu sincer din capul locului: sunt un om exigent față de mine, dar și față de alții. Dacă nu voi vedea schimbări – asta va duce la schimbări. Mai degrabă îmi văd rolul în cel de antrenor-jucător”.

Totodată, Vasile Tofan a spus că a preferat, pentru moment, să evite „rupturile” în cadrul guvernului, însă a avertizat că ar putea propune înlocuirea unor miniștri dacă performanța ministerelor nu va fi satisfăcătoare.

Vasile TOFAN, PREMIER DESEMNAT:„Dacă voi avea impresia, bazată pe rezultate sau lipsa acestora, că unele ministere nu trag, voi avea curajul să vin cu propuneri de schimbare. Și aici vreau să vă asigur că nu sunt omul care tolerează lipsa schimbărilor o perioadă foarte lungă”.

Vasile Tofan la tribuna parlamentului

Premierul desemnat, Vasile Tofan, și-a prezentat în parlament programul de guvernare cu care solicită votul de încredere al deputaților, structurat în jurul a cinci întrebări-cheie ce vizează economia, aderarea la Uniunea Europeană, reforma administrației publice, securitatea și creșterea calității vieții.

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Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova

Vineri, 10 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. A doua zi, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a forma Cabinetul de miniștri.

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Ulterior, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

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