Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere la Chișinău cu Alexandra Papadopoulou, viceministru a Afacerilor Externe a Republicii Elene, aflată într-o vizită de lucru în țara noastră. Discuțiile au vizat parcursul european al Republicii Moldova, sprijinul Greciei pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană, precum și extinderea cooperării bilaterale în mai multe domenii strategice

Oficialii au abordat perspectiva Președinției Consiliului Uniunii Europene pe care Grecia urmează să o dețină în a doua jumătate a anului 2027, subliniind importanța acestui mandat pentru avansarea agendei de extindere a UE. În acest context, partea moldovenească și-a exprimat încrederea că această perioadă va reprezenta o oportunitate importantă pentru consolidarea parcursului european al Republicii Moldova.

Șefa statului a prezentat progresele realizate de Chișinău în procesul de reforme și a salutat deschiderea negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, evidențiind sprijinul constant oferit de Grecia în acest proces.

De asemenea, discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale în domenii precum infrastructura, energia, turismul și atragerea investițiilor. Maia Sandu a subliniat rolul Greciei în consolidarea securității energetice regionale și în dezvoltarea rutelor de transport în spațiul european.

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Deschiderea negocierilor pe Clusterul „Valori fundamentale”

Săptămâna trecută, într-un comunicat comun, președinții Consiliului European și Comisiei Europene, Antonio Costa și Ursula von der Leyen, au precizat că deschiderea oficială a discuțiilor din clusterul VALORI FUNDAMENTALE va avea loc pe 15 iunie, adică astăzi, la Conferința Interguvernamentală de la Luxemburg. Acest pachet cuprinde 5 capitole esențiale, este vorba de drepturile omului, justiție, achiziții publice, statistică și control financiar.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022. 3 luni mai târziu, împreună cu Ucraina, a obținut statutul de țară candidată. Cele două state au lansat oficial negocierile de aderare în iunie 2024, iar până în prezent au purtat discuții tehnice cu Comisia Europeană pe toate cele șase clustere de negociere care cuprind 35 de capitole. Actuala conducere a Republicii Moldova și-a propus drept obiectiv semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028.