În aceste momente, au loc consultările politice dintre PAS și Maia Sandu în care se discută candidatura lui Vasile Tofan pentru funcția de premier. În scurt timp, prețedintele va susține o conferință de presă.

Ieri, PAS și-a prezentat candidatul său pentru funcția de premier. Este vorba despre Vasile Tofan.

Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

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Munteanu a anunțat că demisionează

Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de premier după opt luni de activitate. Într-un scurt mesaj publicat pe facebook acesta a scris că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.

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