De Ziua Limbii Române, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de apreciere pentru limba română și pentru cei care aleg să o celebreze prin participarea la Marea Dictare Națională. Oficialul a subliniat că limba română este parte esențială a identității noastre și a îndemnat cetățenii să o prețuiască și să o transmită generațiilor viitoare.

Igor Grosu a salutat numărul tot mai mare al participanților și a spus că, în anii următori, Piața Marii Adunări Naționale ar putea deveni neîncăpătoare.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Marea Dictare Națională - un omagiu frumos adus Limbii Române. Mă bucur să văd că, an de an, tot mai multă lume participă și simt că, peste ani, Piața Marii Adunări Naționale va deveni neîncăpătoare.”

Totodată, șeful Legislativului a amintit și despre consacrarea limbii române în Constituție, subliniind că aceasta este astăzi limba de stat a Republicii Moldova.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Să fim mândri de limba noastră și, cel mai important, să o prețuim zi de zi.”

Potrivit lui, limba română trăiește prin fiecare dintre noi, prin felul în care o vorbim, o scriem, o citim și o transmitem copiilor noștri.

Mesajul său s-a încheiat cu o urare adresată tuturor celor care vorbesc și prețuiesc limba română: „La mulți ani, Limba Română!”

A patra ediție a Marii Dictări Naționale

Cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale s-a desfășurat astăzi, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale, unde circa 2.500 de participanți și-au testat cunoștințele de limba română.

Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române

Sărbătoarea Limba Noastră cea Română își are originea în 1989. Atunci, moldovenii au revenit la alfabetul latin și, ulterior, la denumirea de limba română. După 1994, limba oficială a devenit „moldovenească”, iar odată cu asta și un subiect de dispută ce durează până astăzi. În luna martie 2023, deputații PAS au votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea sintagmei „limba moldovenească” din legislația Republicii Moldova și din Constituție în „limba română”. Astfel, limba română a devenit oficial limba de stat a Republicii Moldova.

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