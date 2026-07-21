Premierul ales Vasile Tofan spune că a discutat de două ori cu fostul prim-ministru Alexandru Munteanu după anunțarea demisiei acestuia și că i-a cerut atât sfaturi despre funcție, cât și explicații privind decizia de a pleca din fruntea Guvernului. Totodată, Tofan afirmă că, deși a fost susținut de PAS pentru funcția de premier, nu intenționează, cel puțin deocamdată, să devină membru al partidului. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PRO TV.

Vasile Tofan a povestit că, după demisia lui Alexandru Munteanu, a avut două convorbiri telefonice cu fostul premier. Prima a avut loc înainte de a accepta propunerea de a conduce Guvernul, iar a doua, când decizia era aproape luată.

Vasile TOFAN, PREMIERUL ALES: „După ce domnul Munteanu și-a anunțat demisia, am avut două discuții cu dumnealui, ambele la telefon. În prima l-am întrebat dacă crede că ar fi o idee bună să accept acest rol. A doua discuție a fost despre sfaturile pe care mi le-ar da și despre greșelile pe care să nu le repet.”

Premierul ales a spus că l-a întrebat direct pe Alexandru Munteanu și despre motivele plecării sale din funcție, însă acesta a preferat să nu ofere detalii.

Vasile TOFAN, PREMIERUL ALES:„L-am întrebat despre motivele plecării sale. Este un domn foarte atent și înțelept și a preferat să nu intre în detalii. Cred că ar fi corect ca dumnealui să ofere mai multe explicații atunci când va considera necesar. Eu îi respect foarte mult decizia.”

Nu intenționează să devină membru PAS

Întrebat dacă va adera la Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea care i-a acordat votul de încredere în Parlament, Vasile Tofan a declarat că, în prezent, nu are astfel de planuri.

Vasile TOFAN, PREMIERUL ALES:„Le sunt foarte recunoscător membrilor PAS că m-au votat și că mi-au acordat încrederea. La moment nu planific să devin membru PAS.”

Cu toate acestea, premierul ales a subliniat că este conștient de responsabilitatea pe care o are față de partidul care îl susține și față de cetățeni.

Vasile TOFAN, PREMIERUL ALES: „Înțeleg că trebuie să lucrez cu ei și că fiecare zi este ca un mini-referendum. În fiecare zi trebuie să demonstrez că merit încrederea oamenilor și a partidului care m-a votat.”

Despre relația cu miniștrii: „Vreau feedback, dar am și așteptări mari”

În cadrul interviului, Tofan a vorbit și despre modul în care intenționează să colaboreze cu membrii Cabinetului. El spune că este deschis criticilor și sugestiilor, indiferent de cine vin acestea, însă va evalua permanent performanța miniștrilor.

Premierul ales a precizat că nu și-a stabilit un termen fix în care va decide dacă un ministru trebuie schimbat.

Vasile TOFAN, PREMIERUL ALES:„Nu am un termen după care să spun că au trecut trei luni și luăm o decizie. Unele lucruri se vor vedea foarte repede, altele în timp. Varianta ideală este să nu fie nevoie de schimbări deloc, dar dacă rezultatele nu vor apărea, vom lua deciziile necesare.”

Tofan a mai afirmat că își dorește o relație constructivă cu toți miniștrii, inclusiv cu cei care au o poziție importantă în PAS, menționând că este convins că diferențele de opinie pot fi depășite atât timp cât obiectivul comun rămâne dezvoltarea Republicii Moldova.

Premierul ales, Vasile Tofan, a participat astăzi la ședința parlamentului, unde a solicitat și ulterior a primit votul de încredere pentru programul de guvernare și echipa de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.