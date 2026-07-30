Prim-ministrul Vasile Tofan s-a întâlnit, la București, cu președintele României, Nicușor Dan, în cadrul primei sale vizite oficiale de la preluarea mandatului. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea relației dintre Republica Moldova și România, dezvoltarea proiectelor comune și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre.

Potrivit Guvernului Republici Moldova, în cadrul întrevederii, Vasile Tofan și Nicușor Dan au abordat subiecte ce țin de construcția unor noi poduri peste Prut, dezvoltarea infrastructurii de transport, extinderea rețelelor energetice și atragerea investițiilor.

„Relația dintre Republica Moldova și România se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Continuăm să lucrăm împreună la proiecte concrete care ne apropie zi de zi și aduc rezultate concrete pentru cetățenii noștri”, a declarat premierul Vasile Tofan.

Un alt subiect al discuțiilor a fost parcursul european al Republicii Moldova. Premierul a mulțumit României pentru sprijinul constant acordat în procesul de modernizare a țării și pentru susținerea integrării europene.

Vizita la București este prima deplasare oficială externă a premierului Vasile Tofan de la preluarea mandatului. Acesta este însoțit de viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, precum și de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

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Întâlnire cu oamenii de afaceri basarabeni

Agenda vizitei include și o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni.

Vizita are loc în contextul cooperării strânse dintre Republica Moldova și România, în special pe dimensiunea europeană și proiectele comune de dezvoltare.

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Vasile Tofan și Nicușor Dan/ Guvernul RM

Vasile Tofan și Nicușor Dan/ Guvernul RM

Întrevederea oficialilor/ Guvernul RM