Republica Moldova va găzdui, pentru prima dată, vizita unui președinte al Indiei. Droupadi Murmu va ajunge la Chișinău luni, 20 iulie 2026, la invitația președintei Maia Sandu. Vizita marchează o nouă etapă în relațiile bilaterale dintre cele două state, stabilite în urmă cu mai bine de trei decenii.

În cadrul întrevederii de la Președinție, Maia Sandu și Droupadi Murmu vor discuta despre extinderea cooperării dintre Republica Moldova și India în domenii precum comerțul, investițiile, energia regenerabilă, tehnologiile informaționale, industria farmaceutică, sănătatea, agricultura și educația.

Potrivit Președinției, relațiile dintre cele două țări au cunoscut o dezvoltare în ultimii ani. În 2024, după o pauză de 21 de ani, au fost reluate consultările politice bilaterale, iar Republica Moldova și-a deschis Ambasada la New Delhi. Tot în 2025, India a permis accesul merelor moldovenești pe piața sa.

„Pentru Republica Moldova, India este un partener de importanță strategică în creștere, cu care ne dorim o cooperare tot mai strânsă în domenii precum comerțul și investițiile, energia, tehnologiile informaționale, industria farmaceutică, sănătatea, agricultura și educația”, se menționează în comunicat.

Un alt proiect important este linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău, construită de compania indiană KEC International, proiect considerat strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova.

În prezent, peste 1.400 de studenți indieni învață în universitățile din Republica Moldova, cei mai mulți dintre ei fiind înscriși la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

În timpul vizitei, cele două șefe de stat vor deschide și Forumul de Afaceri Republica Moldova–India, organizat la Chișinău. Evenimentul va reuni oameni de afaceri din ambele țări, inclusiv o delegație indiană formată din aproximativ 30 de reprezentanți ai companiilor.

Programul vizitei mai include o întrevedere a președintei Indiei cu șeful parlamentului, Igor Grosu, membrii Grupului parlamentar de prietenie, precum și o întâlnire cu comunitatea indiană din Republica Moldova.

După întrevedere, președinții vor susține declarații de presă, începând cu ora 11:30.

Droupadi Murmu este președinta Indiei din 2022 și prima persoană provenită dintr-o comunitate tribală care ocupă această funcție. India este una dintre cele mai mari economii ale lumii, cu o populație de peste 1,4 miliarde de oameni.