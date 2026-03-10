Gitanas Nausėda, președintele Lituania, a fost distins cu cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, Ordinul Republicii, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Vilnius. Distincția i-a fost conferită de către președinta Moldovei, Maia Sandu, în semn de apreciere pentru sprijinul constant oferit țării noastre și pentru contribuția la consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state.

Tatiana Demian

Ceremonia a avut loc în timpul vizitei oficiale pe care șefa statului moldovean o efectuează în capitala Lituaniei. 

Potrivit administrației prezidențiale, premiul reprezintă o recunoaștere a rolului activ pe care liderul lituanian l-a avut în susținerea parcursului european al Moldovei și în aprofundarea cooperării politice și economice dintre cele două țări.