Gitanas Nausėda, președintele Lituania, a fost distins cu cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, Ordinul Republicii, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Vilnius. Distincția i-a fost conferită de către președinta Moldovei, Maia Sandu, în semn de apreciere pentru sprijinul constant oferit țării noastre și pentru contribuția la consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state.
Ceremonia a avut loc în timpul vizitei oficiale pe care șefa statului moldovean o efectuează în capitala Lituaniei.
Potrivit administrației prezidențiale, premiul reprezintă o recunoaștere a rolului activ pe care liderul lituanian l-a avut în susținerea parcursului european al Moldovei și în aprofundarea cooperării politice și economice dintre cele două țări.