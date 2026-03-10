Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, decorat cu „Ordinul Republicii” de Maia Sandu la Vilnius – FOTO

Gitanas Nausėda, președintele Lituania, a fost distins cu cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, Ordinul Republicii, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Vilnius. Distincția i-a fost conferită de către președinta Moldovei, Maia Sandu, în semn de apreciere pentru sprijinul constant oferit țării noastre și pentru contribuția la consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state.