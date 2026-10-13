Vadim Cravciuc este primul care a depus actele pentru a participa la așa-numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană, programate pentru 13 decembrie 2026. Președintele Maia Sandu i-a retras cetățenia Republicii Moldova în februarie 2026.

Potrivit Zonei de Securitate, pe 13 octombrie, Cravciuc a notificat așa-numita Comisie Electorală Centrală din regiune despre începerea colectării semnăturilor în susținerea sa. Deocamdată, acesta nu a fost înregistrat oficial în calitate de candidat.

Cravciuc are 56 de ani și este așa-numit deputat din Rîbnița. În 1992, a participat la războiul de pe Nistru de partea separatiștilor. În așa-numitul Soviet Suprem, se ocupă de economie și industrie și are legături cu sectorul metalurgic. Acesta susține apropierea de Rusia și așa-numita „statalitate” a regiunii.

Când i-a fost retrasă cetățenia

Pe 25 februarie 2026, Maia Sandu i-a retras cetățenia moldovenească, alături de alte opt persoane, reprezentanți actuali și foști ai regimului de la Tiraspol. Procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate.

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Pe 25 martie, Cravciuc a contestat decretul prezidențial în instanța de judecată din Republica Moldova. Pe numele acestuia a fost înregistrat un dosar privind legalitatea retragerii cetățeniei.