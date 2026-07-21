Programul de guvernare este unul bun, însă nu și echipa propusă de premierul desemnat, în care au fost înlocuiți doar patru miniștri din fostul Cabinet. Asta susțin deputații din opoziție, care și-au exprimat rezervele față de planul prezentat de Vasile Tofan pentru următorii ani. Toate partidele din opoziție au anunțat că nu vor acorda votul de încredere noului Guvern și au estimat că acesta nu va rezista mai mult de șase luni. Înainte de ședința Parlamentului, Vasile Tofan și-a exprimat totuși speranța că deputații din opoziție vor vota responsabil și constructiv.

Deputatii din opoziție au lăudat promisiunile ambițioase incluse de Tofan în programul de guvernare, dar spun că nu pot vota noul executiv.

Ion CHICU, DEPUTAT AL BLOCULUI ALTERNATIVA: „Dacă ar fi vot separat pentru program și vot separat pentru componență, pentru program aș vota, pentru această componență evident nu.”

Gaik VARTANEAN, DEPUTAT AL BLOCULUI ALTERNATIVA: „Este un program scris de un om care știe cum se scrie programe, dar din pacate acest om nu este om care va controla guvernul. Conflicutele dintre Tofan și grupările din PAS vor începe să apară în septembrie. Acest guvern nu va spravetui mai mult de 6-8 luni. Nu este Guvernul Tofan, este Guvernul PAS și domnul Tofan va fi încă un om care va fi sacrificat de către PAS.”

Socialiștii și comuniștii au anunțat că nu vor susține noul Guvern, invocând același motiv: păstrarea în funcție a mai multor miniștri din fostul Cabinet. Nici Partidul Nostru nu va acorda votul de încredere. Deși anterior și-a exprimat aprecierea față de Vasile Tofan, formațiunea spune că este nemulțumită de faptul că echipa guvernamentală a rămas, în mare parte, neschimbată.

Renato USATÎI, DEPUTAT PN: „Nu putem să suținem. Vasile Tofan – eu zic, dă poate să-l votăm că el este unica garanție pentru cetățeni că o să avem alegeri parlamentare anticipate.”

Usatîi spune că Guvernul Tofan nu va rezista mai mult de 6 luni. Același pronostic îl au și cei de la Democrația Acasă.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT PDA: „Să se teamă de crocodilii care astăzi îl pupă în frunte și-i citesc lecții de dragoste. Ăștia și o să-l trăsnească. Și prima lecție a fost prețul la gaz cu 6 lei. O prognoză privind durata noului Guvern? - Până la anul nou!”

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Ei tot timpul vin cu prorociri, cu prognoze care nu se adeveresc.”

Igor Grosu a lăudat programul lui Tofan și s-a arătat convins că astăzi țara va avea un nou Guvern.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „E un program comprehensiv, foarte detaliat, cu detalieri pe fiecare domeniu, cu ținte foarte clare, firul roșu este procesul de integrare europeană. Mă aștept că toți colegii mei o să voteze pentru.”

Și Vasile Tofan s-a arătat optimist înainte de ședință că opoziția îl va susține.

Vasile TOFAN, PREMIERUL DESEMNAT: „Sper opoziția să aibă o abordare constructivă și să avem o suținere cât mai mare astăzi.”

Pentru a fi învestit noul Guvern are nevoie de minim 51 de voturi care pot fi ușor asigurate de partidul de guvernare.