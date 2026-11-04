Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a decorat pe liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu Ordinul de Onoare. Distincția i-a fost acordată pentru ceea ce Kremlinul numește „dezvoltarea consecventă” a regiunii transnistrene, promovarea limbii ruse și apărarea „adevărului istoric” .

Potrivit motivației prezentate de autoritățile ruse, Krasnoselski a fost apreciat pentru contribuția sa la dezvoltarea regiunii și pentru eforturile de promovare a limbii și culturii ruse, precum și de păstrare a ceea ce Moscova numește „adevărul istoric”.

Ordinul de Onoare este una dintre distincțiile de stat acordate de Federația Rusă persoanelor care, potrivit autorităților de la Moscova, au avut contribuții importante în diverse domenii.