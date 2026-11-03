Ion Ceban respinge acuzațiile Tatianei Oboroc privind exercitarea presiunilor asupra angajaților Primăriei și folosirea resurselor administrative în interes de partid. Edilul susține că a urmărit să prevină risipa banilor publici și favorizarea persoanelor apropiate.

În reacția sa, Ion Ceban a declarat că presiunile exercitate asupra angajaților Primăriei ar fi avut drept scop asigurarea corectitudinii în activitatea acestora și prevenirea folosirii banilor publici în interes personal.

„Presiunile mele asupra angajaților Primăriei țin de corectitudinea activității lor și de a nu permite ca banul public să fie irosit în scopuri personale sau prin contracte atribuite persoanelor apropiate, apartamente preferențiale, copii angajați în funcție”, a declarat edilul.

Întrebat ce acuzații concrete îi aduce Tatianei Oboroc, Ceban a afirmat că există o anchetă în acest sens, iar unele materiale au fost deja transmise instituțiilor de drept.

„Există anchetă pe acest capitol, materialele sunt deja transmise instituțiilor de drept, altele sunt transmise”, a precizat primarul.

Șefa Cabinetului primarului general îl acuză pe Ion Ceban de presiuni asupra angajaților

Șefa Cabinetului primarului general al capitalei, Tatiana Oboroc, lansează o serie de acuzații la adresa edilului Ion Ceban. Într-o declarație publicată pe Facebook, aceasta vorbește despre presiuni asupra angajaților municipalității, utilizarea resurselor administrative în interes de partid și tentative de influențare a unor contracte publice în care este implicată compania copilului său. Ion Ceban respinge acuzațiile și sugerează că declarațiile reprezintă o campanie de denigrare, orchestrată în context electoral.

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