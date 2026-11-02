Premierul țării, Vasile Tofan, a venit cu o reacție după ce deputații Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco au mers ieri în zona Portului Internațional Liber Giurgiulești, unde au filmat mai multe vagoane și au acuzat autoritățile că permit importul și procesarea cerealelor ucrainene în Republica Moldova, în pofida restricțiilor existente.

Șeful Executivului respinge acuzațiile deputaților și susține că aceștia au răspândit informații false despre activitatea din Portul Giurgiulești. Totodată, premierul afirmă că filmările realizate în zonă ar putea expune informații sensibile despre infrastructura de export a Republicii Moldova.

„Ați dat buzna în Portul Giurgiulești, ați ignorat indicațiile Poliției de Frontieră, ați răspândit falsuri și ați creat deliberat confuzie. Mandatul de deputat nu vă pune deasupra regulilor de securitate, iar imunitatea parlamentară nu poate fi un scut pentru trădare”, a declarat premierul Vasile Tofan, adresându-se deputatului Vasile Costiuc.

Astfel, premierul a respins afirmațiile potrivit cărora cerealele și floarea-soarelui din Ucraina ar fi aduse în port pentru a fi transbordate sau procesate în Republica Moldova. Potrivit acestuia, în prezent, prin port sunt exportate doar cereale moldovenești, iar vagoanele filmate de deputați fac parte din transporturi feroviare de tranzit, cu destinația porturile din România.

Tofan a explicat că aceste transporturi traversează mai multe localități din țară și generează venituri pentru Calea Ferată din Moldova. În susținerea afirmației, premierul a prezentat și date privind situația financiară a întreprinderii, menționând că aceasta ar fi înregistrat un profit de 23 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului curent, după pierderile raportate în 2024 și 2025.

Cum a început disputa

Reacția premierului vine după ce deputații partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco, au mers ieri în zona Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiulești, unde au anunțat că desfășoară un control parlamentar privind respectarea legii care prevede licențierea importului de cereale și culturi oleaginoase din Ucraina.

În timpul vizitei, cei doi au filmat mai multe vagoane de tren despre care au afirmat că transportă produse agricole ucrainene. Deputații au acuzat autoritățile că permit importul și procesarea florii-soarelui din Ucraina în Portul Internațional Liber Giurgiulești, în pofida restricțiilor instituite pentru protejarea producătorilor agricoli din Republica Moldova.

Costiuc și Stefanco au susținut că, în timp ce produsele ucrainene ar ajunge la procesatorii din țară, recolta fermierilor moldoveni ar rămâne nevândută, în hambare sau chiar pe câmpuri.