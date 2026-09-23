Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Natalia Voutova, noua șefă a Oficiului Consiliului Europei la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul acordat de organizație pentru reforma justiției, consolidarea statului de drept și parcursul european al Republicii Moldova.

Potrivit Președinției, Maia Sandu a reafirmat angajamentul autorităților de a continua reformele necesare pentru modernizarea țării. Șefa statului a subliniat că acestea sunt așteptate de cetățeni și reprezintă un element important pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Un subiect aparte a fost implementarea Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025–2028. Prin acest plan, organizația sprijină reformele în domeniul justiției, combaterea corupției și protejarea drepturilor omului.

În acest context, Maia Sandu a menționat cooperarea cu Comisia de la Veneția și Grupul de State împotriva Corupției (GRECO).

Ce rezultate au fost obținute în perioada președinției Moldovei

Cele două oficiale au discutat și despre rezultatele Președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei.

Printre acestea se numără acordul privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei.

De asemenea, în cadrul sesiunii ministeriale desfășurate la Chișinău în luna mai, statele membre au decis să pregătească negocierile pentru un nou instrument juridic privind manipularea informațională și ingerințele străine.

La finalul întrevederii, Maia Sandu i-a urat succes Nataliei Voutova în noua funcție și a reafirmat angajamentul Republicii Moldova de a continua cooperarea cu Consiliul Europei.