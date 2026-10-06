Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile a patru ambasadori ai Republicii Moldova. Aceștia urmează să reprezinte țara în Grecia, Lituania, Belgia și Qatar.

Este vorba despre Alexandru Codreanu, propus pentru funcția de ambasador în Republica Elenă, Angelica Munteanu, pentru Republica Lituania, Valeriu Mija, pentru Regatul Belgiei, și Vitalie Rusu, pentru Statul Qatar.

Alexandru Codreanu este diplomat de carieră și are peste 30 de ani de experiență în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În prezent, conduce Direcția generală pentru cooperare cu Uniunea Europeană. De-a lungul carierei, a fost ambasador în Cehia, pe lângă Sfântul Scaun și în Ungaria, fiind acreditat concomitent în Bosnia și Herțegovina, Croația și Slovenia.

Angelica Munteanu are peste 18 ani de experiență diplomatică și este, în prezent, ministru-consilier în cadrul Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. Ea coordonează echipa politică responsabilă de dosarul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE și de procesul de extindere al Uniunii Europene.

Experiență în securitate și politică externă

Valeriu Mija are peste 30 de ani de experiență în domeniul securității naționale și internaționale și al politicii de apărare. Din 2024 este secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe, iar anterior a deținut funcții de conducere în cadrul Ministerului Apărării. A activat inclusiv în misiuni ale OSCE și în operațiuni internaționale de monitorizare a alegerilor.

Pentru postul de ambasador în Qatar este propus Vitalie Rusu, diplomat de carieră cu 29 de ani de experiență. În prezent, acesta este ambasador cu misiuni speciale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și gestionează dosare ce țin de reglementarea conflictului transnistrean, securitatea regională și politicile memoriei.

Popșoi: „Ne dorim o diplomație activă”

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că experiența celor patru candidați va contribui la consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu partenerii externi.

„Experiența și competențele celor patru candidați vor contribui la consolidarea relațiilor cu partenerii noștri și la promovarea intereselor Republicii Moldova”, a declarat Mihai Popșoi.

Potrivit ministrului, noii ambasadori vor avea inclusiv misiunea de a susține parcursul european al Republicii Moldova, de a contribui la deschiderea unor oportunități economice și de a fi mai aproape de cetățenii moldoveni aflați peste hotare.

Când își vor putea începe mandatele

Cei patru candidați își vor putea începe activitatea după finalizarea tuturor procedurilor legale. Numirea acestora urmează să fie făcută prin hotărâre de Guvern și decret prezidențial.