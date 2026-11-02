Republica Moldova va cumpăra 62 de camioane militare multifuncționale, în cadrul unui proiect comun cu România, finanțat prin instrumentul european SAFE. Documentele au fost semnate astăzi la București, iar achiziția reprezintă prima colaborare de acest fel între ministerele apărării din cele două țări.

Acordurile au fost semnate la București, la Palatul Victoria de ministrul Apărării Naționale din România, Ștefan-Radu Oprea, și a ministrului Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi.

Proiectul prevede achiziționarea a 2971 de platforme de transport multifuncționale pe roți dintre care 62 de unități vor fi destinate Armatei Naționale a Republicii Moldova. Vehiculele vor fi produse, asamblate și testate la fabrica IVECO din Petrești, România.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Pentru Republica Moldova, acest acord are o semnificaţie aparte. El reconfirmă sprijinul constant al României pentru procesele de modernizare a armatei naţionale şi pentru consolidarea capacităţii de apărare a ţărilor noastre".

Platformele vor fi incluse în dotarea Armatei Naționale și vor servi la transportul militarilor, echipamentelor și materialelor necesare trupelor. Achiziția este prevăzută într-un plan al României pentru dezvoltarea industriei de apărare, finanțat prin programul european SAFE.

Luca NICULESCU, PREMIERUL ROMÂNIEI: „Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului aşteaptă de la guverne acelaşi lucru: să le asigurăm securitatea. Iar prin acordul de astăzi, Ministerele Apărării din România şi Republica Moldova vor deveni, în premieră, parteneri în cadrul unei achiziţii în comun derulate prin Programul SAFE. Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilităţile noastre de apărare la cerinţele şi la provocările actuale”.

Prin mecanismul SAFE, Uniunea Europeană oferă statelor participante împrumuturi pe termen lung, în condiții avantajoase, pentru achiziții în domeniul apărării. Fiecare stat își achită ulterior propria parte, conform contractelor semnate. Deși nu este membră UE, Republica Moldova poate participa la acest program prin parteneriate cu state membre, iar Chișinăul colaborează în acest scop cu România. Autoritățile examinează și posibilitatea de a cumpăra, prin SAFE, sisteme antiaeriene și tehnologii de combatere a dronelor.