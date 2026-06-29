Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut o întrevedere bilaterală cu Comisarul European pentru Mediu, Reziliența Apei și Economia Circulară Competitivă, Jessika Roswall, în cadrul căreia au fost analizate progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, cu accent pe Capitolul 27 – Mediu și schimbări climatice.

Discuțiile s-au concentrat pe accelerarea reformelor de mediu, consolidarea capacităților instituționale și aprofundarea cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul tranziției verzi.

Ministrul Gheorghe Hajder a reafirmat angajamentul Republicii Moldova de a transpune gradual legislația europeană de mediu, subliniind că acest proces va fi implementat etapizat, astfel încât să nu afecteze mediul de afaceri și cetățenii. Totodată, oficialul a evidențiat importanța unei comunicări clare către populație privind beneficiile noilor standarde europene.

„Pentru noi, acest proces nu înseamnă doar a bifa niște reguli tehnice. Vrem apă mai sigură, aer curat și servicii publice de calitate”, a declarat ministrul.

Reforme instituționale și priorități strategice în domeniul mediului

În cadrul întrevederii au fost abordate și reformele instituționale din domeniul mediului, inclusiv consolidarea structurilor ministeriale și eficientizarea implementării legislației europene. De asemenea, au fost discutate priorități precum managementul resurselor de apă și al deșeurilor, considerate esențiale pentru sănătatea populației și dezvoltarea unei economii circulare.

Ministrul a prezentat principalele direcții strategice ale instituției, printre care Programul Național de Împădurire, modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor, protecția apelor, reducerea riscurilor de inundații, conservarea biodiversității și dezvoltarea rețelei Natura 2000.

Sprijinul Uniunii Europene și securitatea de mediu

Oficialul moldovean a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul acordat în gestionarea crizei de pe Nistru, menționând activarea Mecanismului de Protecție Civilă al UE ca un suport esențial în răspunsul la situația de urgență.

La rândul său, Comisara europeană Jessika Roswall a reafirmat sprijinul Comisiei Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind importanța deschiderii primului cluster de negocieri și rolul reformelor de mediu în procesul de aderare.

„Un mediu sigur este un pas important în acest angajament. Tranziția verde nu înseamnă doar îndeplinirea unor condiționalități, ci aduce beneficii reale pentru cetățeni”, a declarat oficialul european.

Digitalizare și modernizarea sectorului de mediu

Părțile au discutat și despre necesitatea sprijinului tehnic și digitalizarea sectorului de mediu, inclusiv dezvoltarea registrelor ariilor naturale protejate și consolidarea sistemelor informaționale.

La final, oficialii au reconfirmat angajamentul de a continua cooperarea în domeniul mediului și de a susține parcursul european al Republicii Moldova prin implementarea reformelor asumate.

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Deschiderea negocierilor pe Clusterul „Valori fundamentale”

Săptămâna trecută, într-un comunicat comun, președinții Consiliului European și Comisiei Europene, Antonio Costa și Ursula von der Leyen, au precizat că deschiderea oficială a discuțiilor din clusterul VALORI FUNDAMENTALE va avea loc pe 15 iunie, adică astăzi, la Conferința Interguvernamentală de la Luxemburg. Acest pachet cuprinde 5 capitole esențiale, este vorba de drepturile omului, justiție, achiziții publice, statistică și control financiar.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022. 3 luni mai târziu, împreună cu Ucraina, a obținut statutul de țară candidată. Cele două state au lansat oficial negocierile de aderare în iunie 2024, iar până în prezent au purtat discuții tehnice cu Comisia Europeană pe toate cele șase clustere de negociere care cuprind 35 de capitole. Actuala conducere a Republicii Moldova și-a propus drept obiectiv semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028.