Republica Moldova a fost menționată de președintele României, Nicușor Dan, în discursul susținut miercuri la Adunarea Generală a ONU. Liderul de la București a declarat că Moldova este „a doua țară cea mai afectată” de războiul din Ucraina și a reafirmat sprijinul României pentru consolidarea rezilienței sale.

Nicușor Dan a spus că România a extins interconexiunile energetice cu Republica Moldova și Ucraina ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în regiune.

„România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război”, a declarat președintele României.

Potrivit lui Nicușor Dan, Republica Moldova se confruntă cu efectele șocului economic provocat de război, dar și cu o campanie hibridă pe care a descris-o prin dezinformare, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor democratice.

„România este un ferm susținător al Republicii Moldova”, a mai spus șeful statului român.

Nicușor Dan: „Europa este ținta unui război hibrid”

În discursul său, președintele României a condamnat războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei și a afirmat că amenințarea nu se limitează la teritoriul ucrainean.

Nicușor Dan a susținut că Europa este vizată de atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, acte de sabotaj și perturbări ale infrastructurilor critice. În acest context, el a subliniat necesitatea sprijinirii Ucrainei și a consolidării securității regionale.

România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova

Președintele român a declarat că România va continua să fie alături de Ucraina și a menționat măsurile luate de București pentru sprijinirea refugiaților și pentru tranzitul cerealelor ucrainene.

Totodată, Nicușor Dan a vorbit despre cooperarea României cu Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria și Turcia în domeniul securității regionale și al infrastructurii energetice.