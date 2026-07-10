Republica Moldova a realizat peste 90 la sută din măsurile de reformă planificate pentru primul semestru al anului 2026 în cadrul Planului de Creștere pentru anii 2025–2027. Au fost îndeplinite 18 din cele 20 de măsuri evaluate, iar rezultatele urmează să fie confirmate de Comisia Europeană. Potrivit guvernului, progresul înregistrat permite autorităților să solicite debursarea celei de-a treia tranșe din Mecanismul de Reformă și Creștere. Valoarea totală a acesteia este de 191,5 milioane de euro, dintre care aproximativ 157 de milioane de euro ar urma să fie transferate după o evaluare pozitivă a Comisiei Europene.

Potrivit guvernului, raportul privind îndeplinirea condițiilor de plată și cererea de debursare au fost aprobate astăzi în cadrul ședinței Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică, prezidată de prim-ministrul interimar, Eugeniu Osmochescu.

Reformele implementate vizează domenii precum securitatea energetică, digitalizarea serviciilor publice, gestionarea investițiilor, combaterea corupției, protecția mediului, integritatea academică și susținerea mediului de afaceri.

Lansarea programelor „Casa Verde” și „CREȘTEM IMM”

În sectorul energetic au fost lansate programele „Casa Verde” și „CREȘTEM IMM”, destinate susținerii investițiilor în soluții de stocare a energiei pentru gospodării și întreprinderi. Totodată, au fost aprobate măsuri pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale și produse petroliere.

În domeniul comunicațiilor, autoritățile anunță că au fost făcuți noi pași pentru integrarea pieței de roaming cu Uniunea Europeană și pentru extinderea infrastructurii de internet. De asemenea, au fost consolidate mecanismele de prevenire și combatere a corupției și criminalității financiare, iar platforma EcoAlert a devenit operațională, facilitând raportarea problemelor de mediu.

Patru proiecte majore

Pe lângă agenda de reforme, Planul de Creștere include și o componentă investițională. În prezent, patru proiecte majore sunt în etapa de operaționalizare: construcția Spitalului Regional Bălți, în valoare de 117 milioane de euro, programul de eficiență energetică a clădirilor publice, cu un buget de 103,4 milioane de euro, modernizarea a 20 de școli printr-un proiect de 51,7 milioane de euro și reabilitarea drumurilor R7 și M3, investiție estimată la 232,1 milioane de euro.

Pentru anul 2026, Guvernul mai are în plan alte cinci proiecte investiționale prioritare, care vizează învățământul profesional tehnic, alimentarea cu apă și irigațiile, dezvoltarea agriculturii, proiectul „Livada Moldovei. Faza II”, precum și investiții în turism și patrimoniu.

În semestrul al doilea al acestui an sunt planificate încă 40 de măsuri de reformă, cu o valoare estimată a finanțării de 380,8 milioane de euro. Pentru anul 2027 sunt prevăzute 67 de măsuri, valoarea totală estimată a sprijinului european fiind de 593,4 milioane de euro.