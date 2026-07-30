Integrarea europeană, investițiile și proiectele comune de infrastructură au fost principalele subiecte discutate astăzi la București de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și de omologul său român, Ilie Bolojan. La prima sa vizită oficială peste hotare de la preluarea mandatului, șeful Executivului de la Chișinău a cerut sprijinul României pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și atragerea mai multor investiții românești.

Premierul Vasile Tofan, a fost primit la Palatul Victoria de omologul său de la București, Ilie Bolojan, cu onoruri militare.

După ceremonia oficială de primire, Vasile Tofan și premierul României, Ilie Bolojan, au avut o întrevedere tête-à-tête, urmată de discuții în format extins între cele două delegații. Ulterior, premierul Republicii Moldova s-a întâlnit și cu președintele României Nicușor Dan.

Discuțiile dintre cei doi s-au axat pe consolidarea relației dintre Moldova și România, și prioritățile cooperării bilaterale.

„Bine ați venit în politică mai întâi. Iar apoi bine ați venit în România. România va rămâne un partener pentru dumneavoastră în orice fel de problemă și sunt sigur că o să cooperăm.”

La fel ca președintele, și premierul interimar Ilie Bolojan a reafirmat că România va rămâne principalul susținător al Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Ilie BOLOJAN, PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI: „Cel mai important proiect strategic comun este avansarea proiectului de integrare europeană a Republicii Moldova. România va continua să fie principalul susținător la nivel Uniunii Europene punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic.”

Vasile Tofan a declarat că își dorește ca relația dintre cele două state să se traducă în mai multe investiții, proiecte comune și dezvoltare economică.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Ne dorim mai multe investiții românești în Republica Moldova. Companii care produc împreună, lanțuri valorice comune, proiecte industriale, tehnologice și energetice. Vreau ca mediul de afaceri din România să privească Republica Moldova ca pe o economie care se pregătește să devină parte a pieței unice europene.”

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și proiectele strategice dintre cele două țări. Cei doi premieri au vorbit despre construcția podului Ungheni-Ungheni, dezvoltarea infrastructurii feroviare și noile linii electrice de interconectare, menite să reducă dependența energetică a Republicii Moldova.

Ilie BOLOJAN, PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI: „Am discutat despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400 kV, Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni. În domeniul infrastructurii, anul trecut au început lucrările la podul Ungheni. Lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.”

Discuțiile au vizat și provocările de securitate din regiune. Ambii premieri au condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și au subliniat că securitatea Republicii Moldova și a României este strâns legată de sprijinirea Kievului. Totodată, Vasile Tofan a anunțat că obiectivul Guvernului de la Chișinău este semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028 și pregătirea țării pentru statutul de stat membru până în 2030. Aceasta este prima vizită externă a premierului de la preluarea mandatului. El este însoțit de vicepremierul Vladimir Bolea și de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.