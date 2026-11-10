Rusia răspunde cu o măsură similară după ce autoritățile de la Chișinău au declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova. Ambasadorului moldovean la Moscova i-a fost înmânată o notă de protest, iar Ministerul rus de Externe a anunțat că, invocând principiul reciprocității, declară persona non grata un angajat al Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă.

Tatiana Demian
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Potrivit diplomației ruse, decizia a fost luată ca reacție la măsura dispusă de autoritățile moldovenești în privința diplomatului rus.

Astfel, un angajat al misiunii diplomatice a Republicii Moldova de la Moscova va trebui să părăsească Federația Rusă.

Deocamdată, Ministerul rus de Externe nu a oferit alte detalii despre identitatea diplomatului moldovean vizat de această decizie, transmite ura.news.

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