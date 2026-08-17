Adunarea Populară a Găgăuziei a declarat vacantă funcția de bașcan. Decizia a fost susținută de președintele Adunării, Valentin Gaidarji, și de 11 deputați. Nu s-a trecut însă fără scandal nici de această dată. Înainte de vot, bașcanul interimar Ilia Uzun i-a îndemnat pe deputați să nu se grăbească cu această decizie și să aștepte examinarea de către Curtea Supremă de Justiție a recursului depus de Evghenia Guțul.

Ilia UZUN, PREȘEDINTELE COMITETULUI EXECUTIV: „- Nu vrem să fie aprobat acest subiect și avem o opinie separată. Haideți să votăm pentru scoaterea de pe ordinea de zi acestui subiect. – Nu.”

Ilia Uzun, care a asigurat interimatul funcției de bașcan, a cerut scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului privind declararea funcției de bașcan vacantă. Acesta i-a îndemnat pe aleșii locali de la Comrat să nu se grăbească să ia o decizie până când Curtea Supremă de Justiție nu se va pronunța în cazul condamnării Evgheniei Guțul. Uzun a susținut că orice decizie luată înainte de hotărârea CSJ ar fi ilegală. Propunerile sale nu au fost însă susținute.

„-Colegi, toată lumea va vorbi despre cum noi cu propriile mâini… - Iulia Simionovoci, nu sunteți la ședință Comitetului executiv. - Distrugem… - Subiectul a rămas pe ordinea de zi. - A rămas, înseamnă ca noi, cei din Comitetul executiv părăsim sala de ședințe. - E dreptul vostru.”

Nu e prima dată când Uzun încearcă să plece de la ședință în încercarea de a bloca anumite subiecte.

Nikolai ORMANJI, DEPUTAT AL ADUNĂRII POPULARE DE LA COMRAT: „Având în vedere situația Evgheniei Guțul, cine crede cu adevărat că ea va reveni la atribuțiile de bașcan? Nimeni! De ce insistăm asupra amânării vacanței funcției? Propun declararea funcției ca vacantă, dar fără a stabili o dată pentru alegeri până când Parlamentul nu va aproba definitiv, în a doua lectură, amendamentele la Codul Electoral.”

În cele din urmă, Adunarea Populară a Autonimiei Găgăuze a declarat vacantă funcția de bașcan, dar deputații nu au stabilit o dată pentru alegerea bașcanului, asta urmând să se întâmple în cadrul unei ședințe separate după ce parlamentul de la Chișinău va aproba în lectura a doua modificările la Codul electoral. Evghenia Guțul a fost arestată pe 25 martie 2025, iar acum un an pe 5 august, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Pe 28 mai, Curtea de Apel Centru a menținut sentința împotriva Evgheniei Guțul, iar cea din urmă a contestat hotărârea la Curtea Supremă de Justiție.