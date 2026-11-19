Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la Berlin, la reuniunea liderilor din cadrul Coaliției de Voință, unde au fost discutate sprijinul necesar Ucrainei pentru a face față iernii și pașii pentru obținerea unei păci durabile.

Reuniunea a fost găzduită de cancelarul german Friedrich Merz, alături de președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Andy Burnham. La discuții au participat lideri și reprezentanți din aproape 40 de state, președinții Comisiei Europene și Consiliului European, secretarul general al NATO, dar și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Maia Sandu: Securitatea Moldovei și a Ucrainei sunt strâns legate

În intervenția sa, șefa statului a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina, în pofida intimidărilor Rusiei. Maia Sandu a condamnat, în acest context, încălcările repetate ale spațiului aerian al țării noastre de către dronele rusești.

Președintele a subliniat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de cea a Ucrainei, iar o pace justă și durabilă în țara vecină ar însemna stabilitate și pentru Republica Moldova.

Moldova s-a alăturat Coaliției în iulie 2026

Republica Moldova a devenit parte a Coaliției de Voință în iulie 2026, în cadrul reuniunii organizate la Paris.

Potrivit Președinției, participarea la această platformă reprezintă o continuare a sprijinului oferit Ucrainei de la începutul invaziei ruse și este compatibilă cu statutul de neutralitate al Republicii Moldova, prevăzut în Constituție.